Мосгоризбирком отказал Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в мэры Москвы. Он не смог собрать достаточного количеств подписей муниципальных депутатов и вместо необходимых 110 сдал чуть больше шестидесяти.

Сам Гудков в интервью «Эху» ранее отмечал, что решил принести в Мосгоризбирком собранные подписи, чтобы показать, что он не сдается.