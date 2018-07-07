Мосгоризбирком отказал Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в мэры Москвы
Мосгоризбирком отказал Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в мэры Москвы. Он не смог собрать достаточного количеств подписей муниципальных депутатов и вместо необходимых 110 сдал чуть больше шестидесяти.
Сам Гудков в интервью «Эху» ранее отмечал, что решил принести в Мосгоризбирком собранные подписи, чтобы показать, что он не сдается.
Комментарии8
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zemljanka 07 июля 2018 | 14:41
"Убедились?"
abuvgrobu 07 июля 2018 | 14:47
Микроб обсирается, но, по его утверждению, не сдаётся.. Гром воображаемых барабанов и
героические руллады труб ! Вот только никто не заметил, что где-то в микромире микробы совершали какие-то движения..
parasuk_ 07 июля 2018 | 14:50
Младший гудок самый глупый и невезучий из всех московских либерашек :) Зато теперь у него есть своя типа партия и кобылкой ксюшей в совете
zolingen 07 июля 2018 | 14:53
parasuk_: вынужден согласиться
eduard53 07 июля 2018 | 15:06
И сколько ещё раз нужно бараньи стукнуться лбом о закрытые новые ворота?
boldu1n 07 июля 2018 | 15:10
...достаточного количеств подписей муниципальных депутатов и вместо необходимых 110 сдал чуть больше шестидесяти.
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Всё эта путенский гежим...кгававй 37-ой год....
viktor_lapin 07 июля 2018 | 15:14
Хреновые дела. Раньше папа Гена запросто мог записать сынулю в депутаты Государственной Думы. А теперь придумали какой-то муниципальный фильтр. И как дальше жить бедному мажору?
fresh_breeze 07 июля 2018 | 15:32
"чтобы показать, что он не сдается"
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А его кто-то хочет пленить?