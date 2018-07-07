В Кемерове задержали руководителя службы пожаротушения, который в день трагедии первым прибыл в ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерове задержали руководителя службы пожаротушения, который в день трагедии первым прибыл в торговый центр «Зимняя вишня». Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Собеседник агентства уточнил, что Андрея Бурсина задержали сотрудники Следственного комитета.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в марте. Погибли 60 человек.