В Кемерове задержали руководителя службы пожаротушения, который в день трагедии первым прибыл в ТЦ «Зимняя вишня»
В Кемерове задержали руководителя службы пожаротушения, который в день трагедии первым прибыл в торговый центр «Зимняя вишня». Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Собеседник агентства уточнил, что Андрея Бурсина задержали сотрудники Следственного комитета.
Пожар в «Зимней вишне» произошел в марте. Погибли 60 человек.
Комментарии4
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balamuto 07 июля 2018 | 14:39
Русские своих не бросают, они их бросают только в тюрьмы и исключительно на бабки.
piter_ug 07 июля 2018 | 14:40
Наверное повезут в Москву и назначат старшим по пожарам у Жуликов и Воров.
lager23 07 июля 2018 | 14:54
Тулеев-хороший,
Кириенко-герой России,
Мутко-настоящий профессионал, как и Рогозин,
Всё правительство-«необыкновенные парни»,
Путин-альфа самец, и просто умничка.....
И только такие, как тов. Бурсин портят идеалистическую картину путинизма!
sborisych 07 июля 2018 | 15:11
lager23:
А Путин-то, Путин- как ни есть- профессиональный президент.