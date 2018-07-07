Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову, которых задержали в Таиланде, может грозить до 20 лет заключения
Им предъявили обвинение по нескольким статьям, пишет издание Bell. Рыбка стала известна после расследования политика Навального о бизнесмене Дерипаске и бывшем вице-премьере Приходько.
Организация преступного сообщества, сговор и предоставление сексуальных услуг – по таким статьям проходят Настя Рыбка и Алекс Лесли. Их настоящие имена — Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов. По данным bell заявление на организаторов секс-тренинга, уроженцев Белоруссии, написал подполковник тайской полиции. После того как некий иностранец, передал силовикам видео порнографического характера. Мужчина решил поучаствовать в тренинге, но понял, что он не стоит таких денег — 500 долларов с человека. За несколько минут до задержания в конце февраля Рыбки, Лесли и группы россиян тот же иностранный осведомитель написал полицейским что «можно входить». Фигуранты вину не признают и называют обвинения сфабрикованными.
Настя Рыбка стала известна после того как Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о её отдыхе на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании с мужчиной, похожего на тогда вице-премьера Сергея Приходько. Отец Лесли по данным bell считает, что неприятности сына связаны с этим расследованием. Но в документах следствия о нём ничего не говорится, пишет интернет-издание.
Дерипаска сейчас судится с Вашукевич и Лесли и обвиняет их в разглашении информации о его частной жизни. Это связано с размещением в соцсетях фото с бизнесменом и тайно сделанных аудиозаписей его разговоров.
Комментарии14
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apels 07 июля 2018 | 14:16
За секс-треннинг а Тайланде на 20 лет, это если Дерипаска в складчину с Приходько Тайланд купят :)))
kamen_12 07 июля 2018 | 14:30
apels: Проститутка и сутенер, вот и весь секстреннинг. 20 лет конечно много.
apels 07 июля 2018 | 14:51
kamen_12: Если в Тайланде начнут за сутенерство и проституцию на 20 лет сажать то туризм помрет :)
sborisych 07 июля 2018 | 14:20
По данным bell заявление на организаторов секс-тренинга, уроженцев Белоруссии, написал подполковник тайской полиции
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Чекистский аге'нт- поди- типа "щтирлиц"?
zemljanka 07 июля 2018 | 14:24
Дерипаска позаботится. Но не отмоется.
abuvgrobu 07 июля 2018 | 14:26
Пусть посидят попрыгунчики и хорошенико полумают, куда можно свое рыльце совать, а куда поостеречься бы надо.. Быть может что-то до их малюсеньких мозжочков и дойдет..
demosua 07 июля 2018 | 15:47
abuvgrobu: а до твоего большо-о-о-го мозжечка всю давно дошло? И рыльце сияет в своей уверенности и непогрешимости?
henry52 07 июля 2018 | 14:29
"Все чудесатей и чудесатей". Вроде бы Тайланд -- не "пуританская" страна, и на тебе: за секс-услуги двадцатник ломится...
mystar 07 июля 2018 | 14:30
Почему то эта шлюшка со своим сутенером не заинтересовали госдеп США. Может потому что ее разоблачения - вранье?
boseal 07 июля 2018 | 14:49
А Навальный почему молчит? Его коллег-"карбонариев" на каторгу за такие мелочи, а он даже ролика гневного не выпустит).
abuvgrobu 07 июля 2018 | 15:16
boseal: Им не до того. Оне изволят в европах от трудов тяжких отдыхать..
demosua 07 июля 2018 | 15:51
boseal: наверное, потому что это твои коллеги , а не Навального...
donnarosadalvadores 07 июля 2018 | 15:25
Бедная девочка(((
demosua 07 июля 2018 | 15:54
donnarosadalvadores: девочка немного зарвалась, но думаю, выкрутится, мозги есть...