Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову, которых задержали в Таиланде, может грозить до 20 лет заключения

Им предъявили обвинение по нескольким статьям, пишет издание Bell. Рыбка стала известна после расследования политика Навального о бизнесмене Дерипаске и бывшем вице-премьере Приходько.

Организация преступного сообщества, сговор и предоставление сексуальных услуг – по таким статьям проходят Настя Рыбка и Алекс Лесли. Их настоящие имена — Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов. По данным bell заявление на организаторов секс-тренинга, уроженцев Белоруссии, написал подполковник тайской полиции. После того как некий иностранец, передал силовикам видео порнографического характера. Мужчина решил поучаствовать в тренинге, но понял, что он не стоит таких денег — 500 долларов с человека. За несколько минут до задержания в конце февраля Рыбки, Лесли и группы россиян тот же иностранный осведомитель написал полицейским что «можно входить». Фигуранты вину не признают и называют обвинения сфабрикованными.

Настя Рыбка стала известна после того как Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о её отдыхе на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании с мужчиной, похожего на тогда вице-премьера Сергея Приходько. Отец Лесли по данным bell считает, что неприятности сына связаны с этим расследованием. Но в документах следствия о нём ничего не говорится, пишет интернет-издание.

Дерипаска сейчас судится с Вашукевич и Лесли и обвиняет их в разглашении информации о его частной жизни. Это связано с размещением в соцсетях фото с бизнесменом и тайно сделанных аудиозаписей его разговоров.