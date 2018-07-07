Президент Хорватии прибыла в Сочи, где посетит матч ЧМ-2018
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла чартерным рейсом из Загреба в Сочи, где в субботу состоится матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между россиянами и хорватами, передает ТАСС из сочинского аэропорта
Глава хорватского государства прилетела с большой делегацией болельщиков на «Леолете» — самолете Boeing 777-300 авиакомпании «Россия» с изображением дальневосточного леопарда. Ранее в Сочи прибыли еще несколько чартерных рейсов из Загреба. Как сообщил ТАСС дипломатический источник, перед матчем Грабар-Китарович может посетить Музей спортивной славы Сочи.
Комментарии7
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grazschdanin 07 июля 2018 | 13:43
Я смотрю «изоляция» России нарастает. Глядишь к полуфиналу и Тереза Мей подтянется.
snikkersnepper 07 июля 2018 | 13:48
grazschdanin:
Макрон уже "в поход собрался". С Терезушкой будет интересно посмотреть. Может она втихаря на шведов ставит, чтобы в когнитивный диссонанс не входить.
Мне вот только любопытно, а г-н (не господин) Ганапольский рассказывавший про "В этой странной ситуации радует только одно – среди радостных болельщиков нет лидеров западных стран, приехали только те, кто лижет" сейчас нормально себя чувствует? Хотя, полагаю, этому г-ну (не господину) и его почитателям даже это нипочем.
fig__vvam 07 июля 2018 | 13:56
grazschdanin: Хорошая у хорватов президент.
Такая сисястая.
Дурачок, люди приезжают футбол смотреть, а не в Рос сию.
И уезжают с Путиным не поздоровавшись, как король Испании.
snagging 07 июля 2018 | 13:44
Вот на этом самолёте полетит обратно, только ещё сборную Хорватии прихватит.
grazschdanin 07 июля 2018 | 13:51
snagging: Голосом Жеглова-Высоцкого: «А теперь - хорваты! Я сказал - хорваты!»
fig__vvam 07 июля 2018 | 13:59
grazschdanin: именно так, капитально они сегодня Рашу приласкают.
Такой позорной игры как у Раши нет ни у кого кроме саудитов.
barsuchok 07 июля 2018 | 13:59
Сколько восторгов как будто по меньшей мере сам Трамп прибыл.