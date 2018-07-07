Президент Хорватии прибыла в Сочи, где посетит матч ЧМ-2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла чартерным рейсом из Загреба в Сочи, где в субботу состоится матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между россиянами и хорватами, передает ТАСС из сочинского аэропорта

Глава хорватского государства прилетела с большой делегацией болельщиков на «Леолете» — самолете Boeing 777-300 авиакомпании «Россия» с изображением дальневосточного леопарда. Ранее в Сочи прибыли еще несколько чартерных рейсов из Загреба. Как сообщил ТАСС дипломатический источник, перед матчем Грабар-Китарович может посетить Музей спортивной славы Сочи.