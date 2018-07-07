Президент Филиппин пообещал уйти в отставку, если ему докажут существование Бога. При этом 73-летний Родриго Дутерте отметил, что верит в некую высшую силу, которая поддерживает порядок в космосе.

Прежде президент Филиппин не раз высказывал разочарования по поводу того, что представители духовенства критикуют его правительство.