Президент Филиппин пообещал уйти в отставку, если ему докажут существование Бога
Президент Филиппин пообещал уйти в отставку, если ему докажут существование Бога. При этом 73-летний Родриго Дутерте отметил, что верит в некую высшую силу, которая поддерживает порядок в космосе.
Прежде президент Филиппин не раз высказывал разочарования по поводу того, что представители духовенства критикуют его правительство.
Комментарии8
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olegleon 07 июля 2018 | 13:42
ну вот на "двушечку" уже наговорил
borisv 07 июля 2018 | 13:44
Это мой президент!
kondrakr 07 июля 2018 | 14:00
borisv: Он, кстати, абсолютно не диктатор и в прошлом популярный мэр и губернатор. Хотя редкой по нашим временам брутальности мужик. Такое ощущение, что у него, буквально, есть яйца,
lager23 07 июля 2018 | 13:54
Родриго Дутерте отметил, что верит в некую высшую силу, которая поддерживает порядок в космосе...
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Сам усомнился, сам себе и доказал..., можно уходить в отставку
grazschdanin 07 июля 2018 | 13:55
Президент Филиппин пообещал уйти в отставку, если ему докажут существование Бога. При этом 73-летний Родриго Дутерте отметил
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Зачем? Он в таком возрасте, что сам скоро все узнает.
don_ballon 07 июля 2018 | 13:58
Надо же, есть на свете места, где духовенство в оппозиции правительству... Причём, в оппозиции духовной. С Дуэрте всё ясно, он сам себя богом почувствовал.
Как выразился мой приятель, впервые посетивший заграницу-Стамбул в начале девяностых и офигевший от увиденного: "А мы их турками называем...".
mystar 07 июля 2018 | 14:06
don_ballon: посетивший заграницу-Стамбул в начале девяностых и офигевший
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От чего офигел Ваш приятель? От куч поддельных адидасов и ливайсов?)))
fantforbarbi 07 июля 2018 | 14:06
Смелый человек... Но Бог есть ))) , несмотря на отсутствие прямых доказательств ))).
И я думаю , он это понимает. Он борется с клерикализмом в худшем понимании этого слова. Проблемы с жрецами - одни и самых сложных везде .