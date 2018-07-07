В Дагестане задержали экс-главу Минздрава республики. Танку Ибрагимова подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на покупку медицинского оборудования. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах республики и в правительстве сообщает агентство ТАСС.

Бывшего чиновника, который покинул вой пост в апреле этого года, задержали после обыска в его доме в Махачкале.