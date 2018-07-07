В Дагестане задержали экс-главу Минздрава республики
В Дагестане задержали экс-главу Минздрава республики. Танку Ибрагимова подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на покупку медицинского оборудования. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах республики и в правительстве сообщает агентство ТАСС.
Бывшего чиновника, который покинул вой пост в апреле этого года, задержали после обыска в его доме в Махачкале.
Комментарии2
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tvitov66 07 июля 2018 | 13:37
В республике, где ЗАПУкина 95% как такое могло случится? Разве можно коррупциАНАнировать с именем Вовы в квадрате на устах?
ura_123 07 июля 2018 | 14:02
Члены,в хорошем смысле этого слова, единой россии они такие.
Недаром в народе ходит устойчивая формулировка,партия жуликов и воров,что ейные члены с завидным постоянством это подтверждают.