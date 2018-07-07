США и КНДР договорились создать рабочие группы, которые будут следить за ядерным разоружением Корейского полуострова
США и КНДР договорились создать рабочие группы, которые будут следить за ядерным разоружением Корейского полуострова. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт, — передает агентство Рейтер.
Договоренность была достигнута во время визита госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян. Он провел почти трехчасовые переговоры с окружением северокорейского лидера Ким Чен Ына.
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