В Германии опасаются, что президент США позволит российскому лидеру себя провести во время саммита в Хельсинки
Немецкие СМИ, в частности, цитируют подобные заявления Петера Байера – координатора правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству.
Беспокойство в связи с предстоящей встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Германии выражают многие общественные деятели. Они вспоминают встречу американского президента с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и говорят, что она привела лишь к обещаниям, но не к действиям.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
andreykochnev 07 июля 2018 | 13:35
http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация
& Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
ura_russians 07 июля 2018 | 13:41
американские шестёрки заскулили от страха, что барин их продаст Путину.
:))))
раньше так щенков дарили или все недостраны Балтии Гитлер вернул России в 30е годы прошлого века.
olegleon 07 июля 2018 | 13:39
т.е. по простому "Трамп дурак, который ничего не понимает"?
mozhem_povtorit 07 июля 2018 | 13:44
Это только наши фед. и западные СМИ все представляют так что Путин опять всех переиграл, какой он крутой и т.п. А в реальности его мокают в унитаз все кому не лень.
don_ballon 07 июля 2018 | 13:45
Немцы (Меркель) просто-напросто хорошо знают Путина, помнят совок и методы КГБ. Трамп, в этом плане, девственник. Но, как бизнесмен, лажу и залипуху он должен чуять за версту. Да и карты он сдаёт. Трамп может и надавить, а Путин только изворотливостью брать.
andy66 07 июля 2018 | 14:00
Путин - профессиональный вербовщик, вербует все что движется, просто по привычке
grazschdanin 07 июля 2018 | 13:45
Беспокойство в связи с предстоящей встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Германии выражают многие общественные деятели
#
Не зря беспокоятся: Трамп с Путиным европку делить будут. Как тут не забеспокоиться?
sergo_25_26 07 июля 2018 | 13:49
Трамп конечно дурак, но у путина все равно ума не хватит его перехитрить. Разве что обмануть в чем то, это да, это его.
grazschdanin 07 июля 2018 | 13:57
sergo_25_26: Да ну? Не забывайте: Путин - офицер, Трамп - торгаш. Это разные понятия, статусы и менталитеты
kompricikos 07 июля 2018 | 14:06
grazschdanin: это кто офицер? репутация как у карточного шуллера
proxozhij 07 июля 2018 | 14:05
Будет очень много болтовни и пиара, но результат будет нулевой. Путину нечего предложить, а Трампу никто не даст предложить.