Москва усиленно готовится к матчу Россия-Хорватия сегодня вечером

Для удобства болельщиков открывают еще одну фан-зону и продлевают работу общественного транспорта.

Успехи нашей сборной заставили чиновников идти на дополнительные уступки. Рассчитанная фан-зона на Воробьевых горах уже давно не вмещает всех желающих, поэтому мэрия открывает для болельщиков еще одну площадку возле стадиона «Спартак» с восемью экранами. Она должна открыться через час, зрители могут увидеть там оба четвертьфинальных матча – Англия-Швеция, а вечером Россия-Хорватия, который пройдет в Сочи.

Гуляния после победы над испанцами показали, что в городе усиливаются меры безопасности. Дополнительные наряды полиции сдерживают ликующие толпы. Независимо от исхода матча, власти Москвы уже обещали перекрыть Тверскую, Моховую и еще ряд улиц в центре. Для удобства фанатов департамент транспорта продлевает работу метро и московской кольцевой дороги до трех утра, чтобы все смогли комфортно уехать после игры.

В ожидании игры в сети оказалось огромное количество напутствий нашим футболистам, которые готовят, в том числе, федеральные ведомства. Между тем платежная система «Мир» утром то ли по ошибке, то ли намеренно поблагодарила сборную за выход в полуфинал через сеть ВКонтакте.

Матч Россия-Хорватия начнется в 21 час.