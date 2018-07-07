Москва усиленно готовится к матчу Россия-Хорватия сегодня вечером
Для удобства болельщиков открывают еще одну фан-зону и продлевают работу общественного транспорта.
Успехи нашей сборной заставили чиновников идти на дополнительные уступки. Рассчитанная фан-зона на Воробьевых горах уже давно не вмещает всех желающих, поэтому мэрия открывает для болельщиков еще одну площадку возле стадиона «Спартак» с восемью экранами. Она должна открыться через час, зрители могут увидеть там оба четвертьфинальных матча – Англия-Швеция, а вечером Россия-Хорватия, который пройдет в Сочи.
Гуляния после победы над испанцами показали, что в городе усиливаются меры безопасности. Дополнительные наряды полиции сдерживают ликующие толпы. Независимо от исхода матча, власти Москвы уже обещали перекрыть Тверскую, Моховую и еще ряд улиц в центре. Для удобства фанатов департамент транспорта продлевает работу метро и московской кольцевой дороги до трех утра, чтобы все смогли комфортно уехать после игры.
В ожидании игры в сети оказалось огромное количество напутствий нашим футболистам, которые готовят, в том числе, федеральные ведомства. Между тем платежная система «Мир» утром то ли по ошибке, то ли намеренно поблагодарила сборную за выход в полуфинал через сеть ВКонтакте.
Матч Россия-Хорватия начнется в 21 час.
Комментарии5
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zluki_bobry 07 июля 2018 | 13:17
Для Хорватии нет более легчайшего соперника для прохода в полу-финал ЧМ, чем сборная мельдониевых игроков из Рашкостана!!! как же этого не понимают скрепные путриотики?? о каком величии и победе может идти речь?? если рашка только не сыграет по схеме 9-1-0, как некоторые сборные по-типу Сан-Марино или Люксембурга против командтоп класса...
amrigo 07 июля 2018 | 13:35
1 место уже куплено для российской сборной, букмекеры ничего не понимают в политических аферах.
ts 07 июля 2018 | 13:36
Сегодня закончится период эйфории и восторгов, завтра начнется новый: россияне очнутся и вспомнят о последнем подарке любимой власти -- о пенсионном возрасте...
koshkaedu 07 июля 2018 | 13:36
Я верил в Японию. Япония вылетела. Теперь я верю в Россию.
sscull 07 июля 2018 | 13:47
Главное, чтобы игроки не видели себя уже в полуфинале, не поддавались всеобщей радости. Хорваты на ЧМ намного сильнее испанцев и со своей сраной тики-такой по полчаса у ворот стоять не будут.