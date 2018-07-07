Пассажирам рейса из Петербурга до острова Крит пришлось просидеть в аэропорту 11 часов
Пассажирам рейса из Петербурга до острова Крит пришлось просидеть в аэропорту 11 часов. Причиной задержки стала неисправность судна.
Регистрация на рейс в греческий Ираклион началась накануне после 9 вечера. В петербургском аэропорту Пулково скопились около полутысячи человек, рассказывали очевидцы. В числе ожидающих были и маленькие дети. Вылет должен был состояться после полуночи. Однако и в 6 и в 9 утра пассажиры все еще находились в аэропорту. Ночью представители авиакомпании Северный ветер заявили пассажирам, что воздушному судну требуется замена некой детали. «Нам предложили перекусить в кафе», говорили пассажиры. Разместиться в гостинице представители авиакомпании предложили же только в 6 утра» пишет Фонтанка.ру. По этой же информации, телефон поддержки авиакомпании не отвечал на звонки. Согласно данным онлайн-табло рейс совершил вылет из Пулково только в 11:40.
Сейчас задерживается и обратный самолет с Крита. Там вылета в Петербург ждут около 400 человек. Задержка также может составить около 11 часов.
Комментарии4
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neon001 07 июля 2018 | 13:13
зато потом сразу в море!
vilingrad 07 июля 2018 | 13:20
Издержки путинского правления -внутри все гниет, да еще и внешние санкции...но "президентик" выглядит неплохо- один прикид на месячный доход маленькой фирмы по производству гробов потянет. А может, и не маленькой...
a_111111 07 июля 2018 | 13:21
На юг Северный ветер не по пути...
evgeny_biolog 07 июля 2018 | 13:34
"Пассажирам рейса из Петербурга до острова Крит пришлось просидеть"
Россиянам сидеть не привыкать ...