Пассажирам рейса из Петербурга до острова Крит пришлось просидеть в аэропорту 11 часов. Причиной задержки стала неисправность судна.

Регистрация на рейс в греческий Ираклион началась накануне после 9 вечера. В петербургском аэропорту Пулково скопились около полутысячи человек, рассказывали очевидцы. В числе ожидающих были и маленькие дети. Вылет должен был состояться после полуночи. Однако и в 6 и в 9 утра пассажиры все еще находились в аэропорту. Ночью представители авиакомпании Северный ветер заявили пассажирам, что воздушному судну требуется замена некой детали. «Нам предложили перекусить в кафе», говорили пассажиры. Разместиться в гостинице представители авиакомпании предложили же только в 6 утра» пишет Фонтанка.ру. По этой же информации, телефон поддержки авиакомпании не отвечал на звонки. Согласно данным онлайн-табло рейс совершил вылет из Пулково только в 11:40.

Сейчас задерживается и обратный самолет с Крита. Там вылета в Петербург ждут около 400 человек. Задержка также может составить около 11 часов.