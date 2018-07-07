Еще несколько городов России сегодня присоединились к акциям против повышения пенсионного возраста

Митинг, в том числе, прошел в Барнауле. Участники акции, организованной коммунистами, выступали за отмену повышения пенсионного возраста, предлагали провести всероссийский референдум по этому вопросу и призывали к отставке правительства.

Изначально акцию собирались провести на центральной площади города. Однако это мероприятие не было согласовано. В итоге коммунисты предложили собраться на территории Гайд-парка. На акцию пришли больше тысячи человек — это время, как площадка была рассчитана на пятьсот. Теперь организаторам , вероятно, выпишут штраф, — сказала «Интерфаксу» руководитель регионального отделения КПРФ Мария Прусакова. Она считает, что число участников акции против предстоящей пенсионной реформы будет только расти.

Сегодня же митинги против повышения пенсионного возраста заявлены в Петрозаводске, Симферополе и Твери. В понедельник акция должна пройти в Нижнем Новгороде.