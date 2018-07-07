Еще несколько городов России сегодня присоединились к акциям против повышения пенсионного возраста
Митинг, в том числе, прошел в Барнауле. Участники акции, организованной коммунистами, выступали за отмену повышения пенсионного возраста, предлагали провести всероссийский референдум по этому вопросу и призывали к отставке правительства.
Изначально акцию собирались провести на центральной площади города. Однако это мероприятие не было согласовано. В итоге коммунисты предложили собраться на территории Гайд-парка. На акцию пришли больше тысячи человек — это время, как площадка была рассчитана на пятьсот. Теперь организаторам , вероятно, выпишут штраф, — сказала «Интерфаксу» руководитель регионального отделения КПРФ Мария Прусакова. Она считает, что число участников акции против предстоящей пенсионной реформы будет только расти.
Сегодня же митинги против повышения пенсионного возраста заявлены в Петрозаводске, Симферополе и Твери. В понедельник акция должна пройти в Нижнем Новгороде.
Комментарии2
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lenin3 07 июля 2018 | 13:15
Плохо,значит,пока работает зомбоящик:недовольным реформой надо доходчиво объяснить о всех прелестях работы до смерти.Ватники в очередной раз восхитятся мудростью Вошьдя и радостно замычат:"Одобря-а-аем!!!".Старый пи...ас Познер уже,например,радостно мычит...
alex_d 07 июля 2018 | 13:37
lenin3: "Плохо,значит,пока работает зомбоящик"
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из чего вы делаете такой вывод? якобы 1000 участников митинга даже по их собственной оценке (в реальности, значит, и 500 нет) - на 600-т тысячный барнаул.