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13:00, 07 июля 2018

Госдепартамент обвинил Россию в подавлении свободы слова и СМИ

Госдепартамент обвинил Россию в подавлении свободы слова и СМИ. Заявление внешнеполитического ведомства появилось после того как в Москве суд оштрафовал Радио Свобода.

Москве снова напомнили о необходимости выполнять обязательства, предусмотренные Хельсинскими соглашениями и международным пактом о гражданских и политических правах. И призвали уважать фундаментальные свободы. Российское правительство продолжает подавлять независимые средства информации, приводит заявление представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт агентство Рейтер: «Мы осуждаем то, что в России, претворяя в жизнь закон о СМИ иностранных агентах, в качестве мишеней были адресно выбраны Радио «Свобода» и «Голос Америки»». Власти США также осудили намерение российских властей распространить понятие иноагент на физических лиц, которые участвуют в подготовке материалов для СМИ. Госдума планирует рассмотреть поправки во втором чтении. Это позволит сделать своей мишенью независимых журналистов и блогеров», — заявляет внешнеполитическое ведомство.

В пятницу мировой суд Тверского района Москвы признал Радио «Свобода» виновным в непредставлении сведений организацией, которая выполняет функции иноагента. Радиостанцию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Юрист «Свободы» в суде пояснила, что Минюст не разъяснил точный порядок заполнения требуемых документов. А глава медиакорпорации Том Кент после решения суда подчеркнул, что российские власти пытаются помешать работе радиостанции. И это может привести к уголовному преследованию её сотрудников в России.

Давление на Радио «Свобода» до этого осудили и в ОБСЕ.

Комментарии

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olegleon 07 июля 2018 | 13:16

т.е. сами США, претворяя в жизнь закон о СМИ иностранных агентах, никак не применяли его к российским СМИ?!

sokal123 07 июля 2018 | 13:18

Только сейчас обвинил ? А раньше как ?

plidurok Андрей Филимонов 07 июля 2018 | 13:18

У чекистского государства при слове "Свобода" рука сама тянется к пистолету.

danko1 07 июля 2018 | 13:20

Госдепартамент США только сейчас заметил, что Путин свободу слова уничтожил?
Когда еще на ЦТ была гласность, а в его первый срок рейтинг у него катастрофически упал, то он сменил руководство на т/к, разогнал НТВ, в результате чего, из-за массового вранья, рейтинг стремительно вырос.

blinorozhiy_chmo 07 июля 2018 | 13:30

Никто в целом мире так не СОВРЁТ, как госдеп! Кладём с прибором.

mystar 07 июля 2018 | 13:23

Пятую колонну госдепа к стенке.

srk2658lu 07 июля 2018 | 13:30

Мафия оскалит зубы. Ей никто не указ!

koshkaedu 07 июля 2018 | 13:31

В Госдепе - русофобы! Со времён Джефферсона.

amrigo 07 июля 2018 | 13:32

Я подтверждаю, на федеральных каналах цензура и Навального запретили.

parasuk_ 07 июля 2018 | 13:35

Насыпали соли под хвост пропагандонам американским. По самому болезненному месту ударили, по кошельку :)

delovoy_podolsk 07 июля 2018 | 13:54

Врут все. Но так глубоко и нагло как в России, где ложь основывается на лжи, а выводы на лжи в квадрате и даже в кубе, где, чтобы доказать очевидное, приходится опровергать лож чуть ли ни "от Адама до Потсдама" - это только в России. Здесь всё пронизано ложью насквозь. Начиная с того, что мы живём в Великой стране, до "наших" достижений в какой-либо области, приписывая, естественно, эти достижения всей России и всем россиянам, а если и были ошибки, то конкретных людей и обязательно с еврейскими фамилиями. Страна людей, большинство которых существуют с искажённой психикой, болезненный самолюбием и самомнением, ленивыми завистливыми. Людишками, не желающими глубоко, по-настоящему учиться, познавать науки, - а зачем!, когда можно купить диплом! Считающими, что война решит оптом их проблемы, когда те накопятся. Когда более интеллектуальный народ начинает "выигрывать" у россиян позиции, они решают проблемы самыми простыми способами - погромами, военными действиями, убийствами, угрозами, и, конечно, клеветой. Так, что если на вас клевещут, значит ещё не решено вас убить. А радио "Свобода" едва успевает эту клевету рассеивать и то не всегда умело, потому что чтобы прорваться к правде, нужно преодолеть российскую ложь в троекратной толще.

mystar 07 июля 2018 | 14:02

delovoy_podolsk: Вам бы к доктору.

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