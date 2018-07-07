Госдепартамент обвинил Россию в подавлении свободы слова и СМИ. Заявление внешнеполитического ведомства появилось после того как в Москве суд оштрафовал Радио Свобода.

Москве снова напомнили о необходимости выполнять обязательства, предусмотренные Хельсинскими соглашениями и международным пактом о гражданских и политических правах. И призвали уважать фундаментальные свободы. Российское правительство продолжает подавлять независимые средства информации, приводит заявление представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт агентство Рейтер: «Мы осуждаем то, что в России, претворяя в жизнь закон о СМИ иностранных агентах, в качестве мишеней были адресно выбраны Радио «Свобода» и «Голос Америки»». Власти США также осудили намерение российских властей распространить понятие иноагент на физических лиц, которые участвуют в подготовке материалов для СМИ. Госдума планирует рассмотреть поправки во втором чтении. Это позволит сделать своей мишенью независимых журналистов и блогеров», — заявляет внешнеполитическое ведомство.

В пятницу мировой суд Тверского района Москвы признал Радио «Свобода» виновным в непредставлении сведений организацией, которая выполняет функции иноагента. Радиостанцию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Юрист «Свободы» в суде пояснила, что Минюст не разъяснил точный порядок заполнения требуемых документов. А глава медиакорпорации Том Кент после решения суда подчеркнул, что российские власти пытаются помешать работе радиостанции. И это может привести к уголовному преследованию её сотрудников в России.

Давление на Радио «Свобода» до этого осудили и в ОБСЕ.