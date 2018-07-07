Госдепартамент обвинил Россию в подавлении свободы слова и СМИ
Госдепартамент обвинил Россию в подавлении свободы слова и СМИ. Заявление внешнеполитического ведомства появилось после того как в Москве суд оштрафовал Радио Свобода.
Москве снова напомнили о необходимости выполнять обязательства, предусмотренные Хельсинскими соглашениями и международным пактом о гражданских и политических правах. И призвали уважать фундаментальные свободы. Российское правительство продолжает подавлять независимые средства информации, приводит заявление представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт агентство Рейтер: «Мы осуждаем то, что в России, претворяя в жизнь закон о СМИ иностранных агентах, в качестве мишеней были адресно выбраны Радио «Свобода» и «Голос Америки»». Власти США также осудили намерение российских властей распространить понятие иноагент на физических лиц, которые участвуют в подготовке материалов для СМИ. Госдума планирует рассмотреть поправки во втором чтении. Это позволит сделать своей мишенью независимых журналистов и блогеров», — заявляет внешнеполитическое ведомство.
В пятницу мировой суд Тверского района Москвы признал Радио «Свобода» виновным в непредставлении сведений организацией, которая выполняет функции иноагента. Радиостанцию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Юрист «Свободы» в суде пояснила, что Минюст не разъяснил точный порядок заполнения требуемых документов. А глава медиакорпорации Том Кент после решения суда подчеркнул, что российские власти пытаются помешать работе радиостанции. И это может привести к уголовному преследованию её сотрудников в России.
Давление на Радио «Свобода» до этого осудили и в ОБСЕ.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 07 июля 2018 | 13:16
т.е. сами США, претворяя в жизнь закон о СМИ иностранных агентах, никак не применяли его к российским СМИ?!
sokal123 07 июля 2018 | 13:18
Только сейчас обвинил ? А раньше как ?
plidurok Андрей Филимонов 07 июля 2018 | 13:18
У чекистского государства при слове "Свобода" рука сама тянется к пистолету.
danko1 07 июля 2018 | 13:20
Госдепартамент США только сейчас заметил, что Путин свободу слова уничтожил?
Когда еще на ЦТ была гласность, а в его первый срок рейтинг у него катастрофически упал, то он сменил руководство на т/к, разогнал НТВ, в результате чего, из-за массового вранья, рейтинг стремительно вырос.
blinorozhiy_chmo 07 июля 2018 | 13:30
Никто в целом мире так не СОВРЁТ, как госдеп! Кладём с прибором.
mystar 07 июля 2018 | 13:23
Пятую колонну госдепа к стенке.
srk2658lu 07 июля 2018 | 13:30
Мафия оскалит зубы. Ей никто не указ!
koshkaedu 07 июля 2018 | 13:31
В Госдепе - русофобы! Со времён Джефферсона.
amrigo 07 июля 2018 | 13:32
Я подтверждаю, на федеральных каналах цензура и Навального запретили.
parasuk_ 07 июля 2018 | 13:35
Насыпали соли под хвост пропагандонам американским. По самому болезненному месту ударили, по кошельку :)
delovoy_podolsk 07 июля 2018 | 13:54
Врут все. Но так глубоко и нагло как в России, где ложь основывается на лжи, а выводы на лжи в квадрате и даже в кубе, где, чтобы доказать очевидное, приходится опровергать лож чуть ли ни "от Адама до Потсдама" - это только в России. Здесь всё пронизано ложью насквозь. Начиная с того, что мы живём в Великой стране, до "наших" достижений в какой-либо области, приписывая, естественно, эти достижения всей России и всем россиянам, а если и были ошибки, то конкретных людей и обязательно с еврейскими фамилиями. Страна людей, большинство которых существуют с искажённой психикой, болезненный самолюбием и самомнением, ленивыми завистливыми. Людишками, не желающими глубоко, по-настоящему учиться, познавать науки, - а зачем!, когда можно купить диплом! Считающими, что война решит оптом их проблемы, когда те накопятся. Когда более интеллектуальный народ начинает "выигрывать" у россиян позиции, они решают проблемы самыми простыми способами - погромами, военными действиями, убийствами, угрозами, и, конечно, клеветой. Так, что если на вас клевещут, значит ещё не решено вас убить. А радио "Свобода" едва успевает эту клевету рассеивать и то не всегда умело, потому что чтобы прорваться к правде, нужно преодолеть российскую ложь в троекратной толще.
mystar 07 июля 2018 | 14:02
delovoy_podolsk: Вам бы к доктору.