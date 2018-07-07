Эксперты ОЗХО подтверждают, что при атаке правительственных войск в сирийской Думе в апреле использовался хлор
Такие данные приведены в предварительном докладе организации.
ОЗХО установила факт применения хлора и различных химических веществ на его основе. При этом данных о применении нервнопаралитических у экспертов международной организации нет. Тогда, в апреле, в результате нанесенного удара в Думе погибли десятки горожан, хотя официальный Дамаск применение каких-либо химических веществ отрицает. В образцах из окружающей среды или плазме крови, взятой у предполагаемых пострадавших, — сказано в тексте отчета,— найдены хлорсодержащие органические вещества». Некоторое время назад, при несогласии России, ОЗХО получила новые полномочия от государств-участников. Теперь у экспертов есть право называть ответственных за применение химического оружия. Ранее у ОЗХО было лишь право фиксировать само событие применения ядов.
Спустя неделю после апрельского сообщения о химатаке в Думе – тогда об этом сообщили сирийские правозащитники и представители движения «Белые каски» — силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по военным объектам правительственных сил Башара Асада. Что касается ОЗХО, то специалисты этой организации продолжают расследование нападения в Думе. Медики и представители «Белых касок» говорили о 70 погибших и более чем пяти сотнях пострадавших.
Сирийские власти не раз применяли химическое оружие, и ответственность за это лежит на России. Это ранее в одном из своих выступлений подчеркивала постпред США при ООН Никки Хейли.
Никакой атаки с использованием химического оружия в Сирии не было. Это только постановка, — в свою очередь уверяла официальный представитель МИДа России Мария Захарова.
В Минобороны России также говорили, что атака была инсценировкой.
Комментарии8
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banyi2 07 июля 2018 | 13:13
Заключения гинеколога по поводу дефлорации не было, но с большой долей уверенности , можно заявить, что таки было )
blinorozhiy_chmo 07 июля 2018 | 13:35
ОЗХО - известная проплаченная помойка. ) Ложь!
snikkersnepper 07 июля 2018 | 13:15
М-да... Я знал, что эходятлы врут не краснея, но чтобы так откровенно...
Короче говоря - ничего общего с докладом ОЗХО этот пасквиль не имеет. Пускай Веник его себе в .... засунет.
koshkaedu 07 июля 2018 | 13:24
Ну теперь ольгинские разойдутся. Уже разошлись.
tanber 07 июля 2018 | 13:33
Ну да ну да! Как всегда - нас там не было!
polba 07 июля 2018 | 13:59
tanber: Не знаю насчёт вас, а вот несколько тонн германского хлора и несколько сотен произведённых в Солсбери (да-да, именно в том самом) хлорных шашек там вполне себе были... в Восточной Гуте террористы бросили при отступлении.
nikmart001 07 июля 2018 | 13:36
А почему не дуст? Тоже помогает от тараканов.
mikr 07 июля 2018 | 13:53
//...В образцах из окружающей среды или плазме крови, взятой у предполагаемых пострадавших, — сказано в тексте отчета,— найдены хлорсодержащие органические вещества...//
Вообще-то от места сбора образцов до берега Средиземного моря расстояние составляет менее ста километров. В подобных местах всегда присутствуют продукты взаимодействия морской воды с местной органикой. А морская вода, как известно, содержит хлорид натрия, который легко вступает в химическую реакцию с любой органикой, в результате чего непременно образуются хлоросодержащие органические вещества. И для этого вовсе не обязательно распылять газообразный хлор в данной местности.
Но, поскольку "специалисты" ОЗХО вовсе не обязаны разбираться ни в химии, ни в криминалистике, то они имеют полное право проигнорировать этот абсолютно очевидный факт. И тогда Россия получит следующую порцию санкций на радость русофобам всех мастей. Что, впрочем, тоже уже давно не имеет никакого значения.