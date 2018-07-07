Эксперты ОЗХО подтверждают, что при атаке правительственных войск в сирийской Думе в апреле использовался хлор

Такие данные приведены в предварительном докладе организации.

ОЗХО установила факт применения хлора и различных химических веществ на его основе. При этом данных о применении нервнопаралитических у экспертов международной организации нет. Тогда, в апреле, в результате нанесенного удара в Думе погибли десятки горожан, хотя официальный Дамаск применение каких-либо химических веществ отрицает. В образцах из окружающей среды или плазме крови, взятой у предполагаемых пострадавших, — сказано в тексте отчета,— найдены хлорсодержащие органические вещества». Некоторое время назад, при несогласии России, ОЗХО получила новые полномочия от государств-участников. Теперь у экспертов есть право называть ответственных за применение химического оружия. Ранее у ОЗХО было лишь право фиксировать само событие применения ядов.

Спустя неделю после апрельского сообщения о химатаке в Думе – тогда об этом сообщили сирийские правозащитники и представители движения «Белые каски» — силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по военным объектам правительственных сил Башара Асада. Что касается ОЗХО, то специалисты этой организации продолжают расследование нападения в Думе. Медики и представители «Белых касок» говорили о 70 погибших и более чем пяти сотнях пострадавших.

Сирийские власти не раз применяли химическое оружие, и ответственность за это лежит на России. Это ранее в одном из своих выступлений подчеркивала постпред США при ООН Никки Хейли.

Никакой атаки с использованием химического оружия в Сирии не было. Это только постановка, — в свою очередь уверяла официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

В Минобороны России также говорили, что атака была инсценировкой.