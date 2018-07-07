Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности до «желтого» в Москве и области. По словам синоптиков, в ближайшие сутки усилится ветер. В воскресенье местами пройдут грозы.

Температура воздуха при этом существенно не изменится и будет держаться в районе отметок 21… 23 градуса.