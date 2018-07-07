Основатель Фейсбук Марк Цукерберг обошел инвестора Уоррена Баффита в списке миллиардов по версии Блумберг
Основатель Фейсбук Марк Цукерберг обошел инвестора Уоррена Баффита в списке миллиардов по версии Блумберг. Состояние Цукерберга агентство оценило почти в 82 миллиарда долларов, и это 3-е место рейтинга. У Баффита порядка 81,5 миллиарда.
На 1-й строчке – основатель Амазон Джефф Безос. У него 142 миллиарда долларов. На 2-й строчке основатель Майкрософт Билл Гейтс с состоянием, превышающим 94 миллиада.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
odobryam_s 07 июля 2018 | 12:47
А за стенами из красного кирпича тихо посмеивается неприметный человек с добрыми и усталыми глазами....
benny_point 07 июля 2018 | 12:58
А тут новость постили, что Мурку Сукурберга хотят обуть на милльярд зелёных, а он оказывается плювал на их и приплясывает!