Основатель Фейсбук Марк Цукерберг обошел инвестора Уоррена Баффита в списке миллиардов по версии Блумберг. Состояние Цукерберга агентство оценило почти в 82 миллиарда долларов, и это 3-е место рейтинга. У Баффита порядка 81,5 миллиарда.

На 1-й строчке – основатель Амазон Джефф Безос. У него 142 миллиарда долларов. На 2-й строчке основатель Майкрософт Билл Гейтс с состоянием, превышающим 94 миллиада.