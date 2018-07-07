Премьер Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации турецкого лидера. Она пройдет 9 июля в Анкаре.

После этой даты в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую систему управления, одобренный на референдуме весной прошлого года.