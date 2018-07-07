Премьер Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации турецкого лидера
Премьер Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации турецкого лидера. Она пройдет 9 июля в Анкаре.
После этой даты в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую систему управления, одобренный на референдуме весной прошлого года.
Комментарии10
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j_partizan 07 июля 2018 | 12:39
Карлику получаются все самые подлые делишки.
vladimirgornitsky 07 июля 2018 | 12:48
Это явное оскорбление турецкого диктатора. Он совсем недавно заявил, что считает себе ровней в мировой политике только Путина. А тот приезжать на инаугурацию не захотел, а вместо этого унизил, отправив в Турцию "жалкого".
Диктаторы ревнивы и злопамятны. Эрдоган, конечно же, не забудет, не простит.
gvs 07 июля 2018 | 12:50
На инаугурации будет спать, как обычно? ))))
nebudbydlom 07 июля 2018 | 12:51
gvs: Спать будет, но сначала дегустировать.
nichirin 07 июля 2018 | 12:53
Пушечное медвежье мясо.
sokal123 07 июля 2018 | 12:56
nichirin: Эрдоган будет шокирован.
anemon 07 июля 2018 | 12:55
"...кончательный переход с парламентской на президентскую систему управления, одобренноый на референдуме..." Никогда не поверю, что народ добровольно выбрал это. Вполне гитлеровско-путинский сценарий: сначала засрали народу мозги, а потом делают сним, что хотят, якобы по его выбору. Жаль Турцию, как и Россию.
ly4_sveta 07 июля 2018 | 12:58
А почему не Путин? Неуважение...
Хотя, у Путина что-то с голосом, болеет что-ли?
На встрече с президентом ФИФА и футболистами
что-то гнусил и сопел.
ulagai 07 июля 2018 | 13:05
Оба друга знают,что "свобода лучше,чем несвобода".Эрдоган как сидевший.
sborisych 07 июля 2018 | 14:07
А чё, интересно, шеф неДимона не едет? Опять "слишком напряженный график"? А и то- Митьке-то делать не'хрен, нехай прошвырнётся...