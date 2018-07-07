В столице Сомали произошел второй за день взрыв
В столице Сомали произошел второй за день взрыв. Как сообщает агентство Рейтер, взрывное устройство сработало у отеля напротив полицейского участка.
Ранее сообщалось о мощном взрыве у контрольно-пропускного пункта в центре Могадишо. Была слышна стрельба.
Комментарии1
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sokal123 07 июля 2018 | 13:20
Шалит веселится.