Футболистов и тренерский штаб сборной Швеции сегодня эвакуировали из гостиницы в Самаре. В пять вечера в этом городе шведы сыграют против англичан в матче 1⁄ 4 финала чемпионата мира. Как сообщает агентство ТАСС, причиной эвакуации стал сигнал пожарной тревоги. Он прозвучал в половине девятого утра, когда большая часть команды еще спала. Почти сразу выяснилось, что тревога оказалась ложной. Сигнал сработал из-за технических проблем.

Как сказали агентству ТАСС в шведском футбольном союзе, через минуту команда смогла вернуться в отель.