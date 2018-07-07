Футболистов и тренерский штаб сборной Швеции сегодня эвакуировали из гостиницы в Самаре
Футболистов и тренерский штаб сборной Швеции сегодня эвакуировали из гостиницы в Самаре. В пять вечера в этом городе шведы сыграют против англичан в матче 1⁄4 финала чемпионата мира. Как сообщает агентство ТАСС, причиной эвакуации стал сигнал пожарной тревоги. Он прозвучал в половине девятого утра, когда большая часть команды еще спала. Почти сразу выяснилось, что тревога оказалась ложной. Сигнал сработал из-за технических проблем.
Как сказали агентству ТАСС в шведском футбольном союзе, через минуту команда смогла вернуться в отель.
Комментарии12
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tvitov66 07 июля 2018 | 12:44
Самара это вам не Одесса ... но про ПУбеду под Полтавой шведы должны помнить #такпобедим
archibald_dandy_esquire 07 июля 2018 | 13:12
tvitov66:
Владимир Путин своими советами Путру Пурвому внёс значительное значение в Великую Пубеду под Пултавой, что скоро будет праздноваться, на уровне Великой Пубеды над крымнашем под личным руководством Путина
zemljanka 07 июля 2018 | 13:28
Кто-то поверил, что случайность?
pavel_svr 07 июля 2018 | 12:45
Англичанка гадит? Хорошо не новичок...
olegleon 07 июля 2018 | 12:49
pavel_svr: а могли бы травануть шведов и заявить "хайли лайкли это Россия сделала"
addi 07 июля 2018 | 13:34
olegleon: "дискутируют" 2-е портянки паша с олежкой. Сидите-то
рядом ? Не подеритесь там, господа....
benny_point 07 июля 2018 | 12:53
И что даже не одного обгоревшего трупа шведа не обнаружили? Какой прокол кровавого КэГеБе, позор боевым кегебешним отрядам - совсем разучились работать!!!!)))
apels 07 июля 2018 | 12:59
За такую техническую проблему большие штрафы выписывать надо! В данном случае эта проблема может оказать решающее значение для команды. У каждой технической проблемы всегда имеется причина и виновник. И найти ее довольно легко если есть желание.
banyi2 07 июля 2018 | 13:01
apels: Уж не на бритов ли вы намекаете? )))
addi 07 июля 2018 | 13:16
banyi2: хрень-то не городи.. Впрочем, портянки только этим
и занимаются....
pavel_svr 07 июля 2018 | 13:13
apels:
А мы уже нашли (мы чем хуже Лондона), Скотленд ярд виноват - его почерк. Как можно так англичанам опуститься?! Вся мировая общественность в шоке. Будем вводить санкции, на Уимблдон никто из руководства не поедет...
srk2658lu 07 июля 2018 | 13:43
Наши поднесли огонёк к датчику.
Есть такая забава у дебилов-расеян, вашу мать!