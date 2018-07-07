Во время атаки в городе Дума весной использовался хлор, заявили представители Организации по запрещению химоружия

Во время атаки в сирийском городе Дума весной использовался хлор, заявили представители Организации по запрещению химоружия. Это предварительные выводы. Позже будет представлен окончательный доклад.

Запад обвинил в этой атаке президента Сирии Башара Асада и Россию, которая его поддерживает. Москва и Дамаск применение химоружия в Думе отрицают.