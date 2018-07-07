Во время атаки в городе Дума весной использовался хлор, заявили представители Организации по запрещению химоружия
Во время атаки в сирийском городе Дума весной использовался хлор, заявили представители Организации по запрещению химоружия. Это предварительные выводы. Позже будет представлен окончательный доклад.
Запад обвинил в этой атаке президента Сирии Башара Асада и Россию, которая его поддерживает. Москва и Дамаск применение химоружия в Думе отрицают.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tvitov66 07 июля 2018 | 12:38
Хлор — элемент 17-й группы периодической таблицы химических элементов, третьего периода, с атомным номером 17. Обозначается символом Cl... Если наш Менделеев не врал, то это весьма природный - экологичный элемент!
boldu1n 07 июля 2018 | 12:40
tvitov66: Путен хочет фсех атрвить хлором. К бабке данке не ходи....
tvitov66 07 июля 2018 | 12:47
boldu1n: новичок ревнует ...
sokal123 07 июля 2018 | 12:54
tvitov66: Любимые стерхом отравляющие вещества . Как он их уважает.
mystar 07 июля 2018 | 12:55
tvitov66: ЭМ опять все переврало.)))
"Наряду со следами взрывчатых веществ были найдены хлорсодержащие органические соединения в пробах, взятых в двух местах"
При хлорировании воды например тоже образуются хлорорганические соединения.
У мну на кухне химическое оружие?))))))
banyi2 07 июля 2018 | 12:40
Во первых заявлено, что это было хлоросодержащее вещество , во вторых - этой уважаемой организации на месте было. )
olegleon 07 июля 2018 | 12:44
"A chemical weapons watchdog says chlorine may have been used in April's attack on the Syrian city of Douma." (ВВС)
теперь я знаю, что "may have been used" переводится как "использовался"
banyi2 07 июля 2018 | 12:57
olegleon: Фактов изнасилования , типа ДНК, обнаружено не было, но предмет, которым было ЯКОБЫ совершенно ЯКОБЫ изнасилование , по форме напоминал пенис, но потерпевшей найти не удалось. Поэтому , с большой долей уверенности, можно заявить , что это был либо Путин, либо Ассад, либо снежный человек. )))
snikkersnepper 07 июля 2018 | 13:31
olegleon:
Ну, на бибисинов бы тоже ссылаться не стоило. ОЗХО (пока) ничего не говорит даже про may have been used. Просто нашли энное количество (при этом умалчивают какое) хлорсоединений и пытаются понять, откуда они взялись.
Ну а то что эхушко капитально все переврало, это уже привычно.
nersesov 07 июля 2018 | 12:54
Теория «agenda-setting» или теория повестки дня — теория, согласно которой средства массовой информации оказывают значительное влияние на общественность непосредственно самим подбором того, что именно они освещают.
Венедиктов, похоже, так проникся этой теорией, что Эхо только гуано и разбрасывает, публикуя одну и ту же "новость" пять раз за утро.
alex_d 07 июля 2018 | 12:58
эхо, как всегда, выковыривает изюм из булки.
выдернули из контекста только одну, понравившуюся им фразу - а как же, ненавистную россию обвиняют, как не порадоваться!
на самом деле озхо говорит, что в думе НЕ обнаружено следов зарина, ни в почве, ни в крови пострадавших. но есть следы каких-то непонятных соединений хлора, которые будут исследоваться дальше.
mystar 07 июля 2018 | 13:18
alex_d: на самом деле озхо говорит
__________________________________________
В этом же промежуточном докладе:
"Миссия по установлению фактов также опубликовала отчет от 2 июля 2018 года, в котором сообщается об утверждении случаев применения химического оружия в Аль-Хамадании, Сирия 30 октября 2016 года, и 13 августа 2016 года в Карм-эш-Таррабе, Сирия. На основе полученной информации и анализируемый, преобладающий рассказ о собеседованиях и результаты лабораторных анализов, FFM не может уверенно определить, было ли какое-либо конкретное химическое вещество использовано в качестве оружия при инцидентах, происходивших в районе Аль-Хамадании и в районе из Карм-эль-Тарраба. FFM отметила, что лица, затронутые в зарегистрированных инцидентах, могут в некоторых случаях подвергаться воздействию какого-либо непостоянного, раздражающего вещества."
Еще дыв случая "применения химического оружия в Сирии" ф топку отправились.
grazschdanin 07 июля 2018 | 13:04
Где тысячи пострадавших, о которых заявляли на западе?