Накануне четвертьфинального матча сборных России и Хорватии букмекеры фиксируют многократный рост ставок

С начала чемпионата существенно увеличился и их средний размер.

Перед встречами с участием команды сраны-хозяйки чемпионата всплеск финансового азарта вполне объясним, так было и накануне воскресной игры россиян с испанцами в 1/8 финала. Число ставок за месяц со старта турнира увеличилось в 15 раз, некоторые несут букмекерам миллионы, хотя средняя ставка подросла с 600 до 900 рублей. К полуфиналам ожидают еще большей активности от желающих предсказать итоги главных игр чемпионата. Одна из возможных причин ажиотажа, помимо неожиданного успеха российской сборной — рекламная компания. Ролики настойчиво повторяются по телевидению и в популярных видеоблогах. Кроме того, значительно возросли число и доступность мобильных приложений. Процесс упростился. За два года с предыдущего большого турнира – Евро-2016 – рекорды по числу ставок побиты.

Первенство пока у матча Россия-Испания, где в наших футболистов мало кто верил и все ставили на соперника. Огромные деньги преимущественно в матчах с участием фаворитов – на результат игры Англия-Колумбия ставки достигали полутора миллионов рублей, на победу немцев над корейцами ставили и 4 миллиона рублей. По объему ставок во время чемпионата лидируют Бразилия и наша страна. Что касается сегодняшнего четверть финала Россия-Хорватия, то букмекерские конторы в своих прогнозах склоняются к матчу с малым количеством голов. Предпочтение отдают хорватам, вероятность их победы оценивают 40 процентов, в успех россиян верит четверть делающих ставки.

Матч на сочинском олимпийском стадионе «Фишт» начнется сегодня в 21 час. Первыми же сегодня на поле в Самаре выйдут сборные Англии и Швеции. В этой встрече ставки преимущественно делаются на победу сборной Англии.