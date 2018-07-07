Пассажиры компании Nordwind больше 11-ти часов прождали своего вылета в аэропорту Пулково

Как пишет сайт Фонтанка", самолет должен был вылететь из Петербурга на остров Крит в начале первого ночи, однако рейс отложили до утра. Представители авиакомпании сообщили пассажирам, что воздушному судну потребовалась замена детали. Большую часть ночи туристы провели в аэропорту. Около шести утра им предложили разместиться в гостинице.

В итоге, по данным сайта аэропорта Пулково, самолет вылетел на Крит около 20-ти минут назад. Между тем, как отмечает «Фонтанка», на греческом острове пассажиры ждут обратного рейса. Их должен забрать вылетевший из Петербурга самолет.