Пассажиры компании Nordwind больше 11-ти часов прождали своего вылета в аэропорту Пулково
Как пишет сайт Фонтанка", самолет должен был вылететь из Петербурга на остров Крит в начале первого ночи, однако рейс отложили до утра. Представители авиакомпании сообщили пассажирам, что воздушному судну потребовалась замена детали. Большую часть ночи туристы провели в аэропорту. Около шести утра им предложили разместиться в гостинице.
В итоге, по данным сайта аэропорта Пулково, самолет вылетел на Крит около 20-ти минут назад. Между тем, как отмечает «Фонтанка», на греческом острове пассажиры ждут обратного рейса. Их должен забрать вылетевший из Петербурга самолет.
Комментарии1
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kamen_12 07 июля 2018 | 12:14
Самому конечно немного сложней купить билеты, забронировать гостиницу на сайте гостиницы, взять машину напрокат в аэропорту. Но всё проблем нет с чартерами, туркомпаниями, сам по себе...