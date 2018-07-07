Госсекретарь США летит в Японию, чтобы обсудить ситуацию на корейском полуострове

Накануне Майкл Помпео общался с главой КНДР.

Визит Помпео в Пхеньян оказался третьим по счету. К Ким Чен Ыну высокопоставленный дипломат прибыл не с пустыми руками. Северокорейскому лидеру передали письмо от Трампа и компакт-диск с легендарной песней Элтона Джона «Rocketman» — так глава Белого дома в шутку называет коллегу из КНДР в своих комментариях.

Подарки отражают ожидания Вашингтона относительно обещаний, которые Пхеньян дал после исторического саммита в июне. Впрочем, западные издания полагают, что Северная Корея может водить Трампа за нос и вопреки договоренностям не сворачивает свою ядерную программу.

Денуклеаризацию полуострова Помпео обсудит сегодня с министром иностранных дел Японии. А уже в воскресенье пройдет трехсторонняя встреча с участием представителей Сеула.

В Госдепартаменте ранее дали понять, что процесс ядерного разоружения Кореи завершится к концу президентского срока Трампа.