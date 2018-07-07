Госсекретарь США летит в Японию, чтобы обсудить ситуацию на корейском полуострове
Накануне Майкл Помпео общался с главой КНДР.
Визит Помпео в Пхеньян оказался третьим по счету. К Ким Чен Ыну высокопоставленный дипломат прибыл не с пустыми руками. Северокорейскому лидеру передали письмо от Трампа и компакт-диск с легендарной песней Элтона Джона «Rocketman» — так глава Белого дома в шутку называет коллегу из КНДР в своих комментариях.
Подарки отражают ожидания Вашингтона относительно обещаний, которые Пхеньян дал после исторического саммита в июне. Впрочем, западные издания полагают, что Северная Корея может водить Трампа за нос и вопреки договоренностям не сворачивает свою ядерную программу.
Денуклеаризацию полуострова Помпео обсудит сегодня с министром иностранных дел Японии. А уже в воскресенье пройдет трехсторонняя встреча с участием представителей Сеула.
В Госдепартаменте ранее дали понять, что процесс ядерного разоружения Кореи завершится к концу президентского срока Трампа.
Комментарии1
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tvitov66 07 июля 2018 | 12:12
Всё-таки Задорнов был ПРАВ - (НУТУПЫЕ,,,) чтобы обсудить ситуацию на корейском полуострове нужно лететь в Корею! Это каждой Псаки понято