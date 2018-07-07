В Таиланде спасатели пробурили больше ста отверстий в пещере, из которой не могут выбраться юные футболисты и тренер

На севере Таиланда спасатели пробурили больше ста отверстий в полузатопленной пещере, из которой уже две недели не могут выбраться юные футболисты и тренер. Дети написали письмо родителям и попросили их не волноваться.

Из пещеры детей не смогут эвакуировать как минимум ещё два дня. Власти обсуждают несколько вариантов операции по спасению 12 школьников и их тренера. По данным газеты Nation к операции подключат группу инженеров, которую направил на север Таиланда американский предприниматель Илон Маск. Специалисты рассмотрят возможность создания туннеля для эвакуации юных футболистов и их наставника. Дети тем временем передали через спасателей письма родным. Они мечтают о том, что выйдя на поверхность попробуют много вкусной еды и просят учителей не нагружать их домашним заданием. «У нас всё хорошо, не волнуйтесь», — пишут ребята. А их тренер пообещал заботиться о детях, которые оказались в пещере. Он извинился перед родителями за то, что повёл туда ребят и поблагодарил всех за поддержку.

Школьники отправились на экскурсию 23 июня, сильный ливень отрезал им путь назад. В операции по спасению детей погиб дайвер. Он задохнулся на обратном пути из пещеры, куда доставил баллоны с кислородом для детей и их тренера.

Детей, застрявших в пещере, по информации BBC научили погружаться под воду с аквалангом. Если погодные условия будут представлять опасность для школьников их таким образом выведут на поверхность, сообщил губернатор провинции Таиланда.