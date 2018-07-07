В Минздраве уверяют, что продолжение работы после выхода на пенсию – это один из секретов долголетия
Такие слова представителя ведомства Ольги Ткачевой приводит агентство РИА.
На днях российская пресса писала, что власти озаботились пиар-сопровождением грядущей пенсионной реформы и решили продвигать повышение пенсионного возраста в позитивном ключе.
Комментарии6
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ramen 07 июля 2018 | 11:48
А помните, как было в СССР?
Исчезало мясо - все медицинские начальники начинали говорить, что мясо вредно.
Исчезали сахар и соль - говорили, что это - белая смерть.
Сейчас надо пропихнуть УБЛЮДОЧНЫЙ ЗАКОН о повышении пенсионного возраста - пропихивают идейки о "привычках долгожителей".
Старая пропагандонская мутотень.
Не стоит верить.
irosh 07 июля 2018 | 12:01
Фрукты и овощи- это всегда доступно? Активный образ жизни - это путешествия, как в странах западной Европы. Это доступно? Бла- бла-бла!
seryj_wolk 07 июля 2018 | 12:02
Когда Минздрав называет генетику привычкой, то это говорит о том, что они когда-то сидели рядом с учеными.
apels 07 июля 2018 | 12:02
Такие заявления неплохо бы научными изысканиями подтвердить:) В Дагестане старики ведут более интенсивную умственную работу и едят больше овощей и фруктов чем в Москве? А в Японии еще больше чем в Дагестане?
anemon 07 июля 2018 | 12:07
Заткнулись бы уже, белыми нитками шита эта ваша "реформа". Разворовали и разрушили страну "в позитивном ключе"!
plidurok Андрей Филимонов 07 июля 2018 | 12:13
В советское время в журнале "Вокруг света" был большой материал о долгожителях и никто из них не "пахал" на заводе или в колхозе. Все занимались личным хозяйством, а некоторые 114-летние даже курили и любили винца хлебнуть.