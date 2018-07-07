Достигнута договоренность о прекращении огня в сирийской провинции Дераа
Достигнута договоренность о прекращении огня в сирийской провинции Дераа, — объявило Минобороны России. По данным ведомства, лидеры вооруженных формирований согласились сдать оружие.
Комментарии2
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mystar 07 июля 2018 | 11:47
На юге Сирии осталось выселить американскую базу Аль-Танф чем Путин и займется на переговорах с Трампом.
fig__vvam 07 июля 2018 | 11:49
Минобороны РФ соврет и недорого возьмет
Уже столько раз врали, что веры им нет.