США и КНДР договорились создать рабочие группы, которые будут следить за ядерным разоружением Корейского полуострова, об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт, — передает агентство Рейтер. Договоренность была достигнута во время визита госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян. Он провел почти трехчасовые переговоры с окружением северокорейского лидера Ким Чен Ына.