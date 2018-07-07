Детей, застрявших в подземной пещере в Таиланде, научили погружаться с аквалангистским оборудованием
Несмотря на это, спасательную операцию в ближайшее время начинать не планируется. Власти говорят, что еще только обсуждают вместе с родителями заблокированных подростков дальнейшие планы и ищут способ с минимальными рисками, – пишет газета Гардиан.
Группа подростков и их тренер по футболу пропали в пещерном комплексе Тхам Луанг две недели назад. Они ушли на экскурсию и не смогли выбраться после того, как из-за проливных дождей в пещере стала быстро прибывать вода. В начале этой недели подростков обнаружили британские дайверы. Группе начали доставлять еду, кислородные баллоны и припасы. Во время этой операции погиб один из дайверов – бывший военнослужащий ВМС Таиланда.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
korikov 07 июля 2018 | 11:43
Попробовали бы привезти насосные станции и откачать воду.