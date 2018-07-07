Мощный взрыв произошел в столице Сомали, Могадишо
Об этом сообщает агентство Рейтер. По словам очевидцев, в районе места происшествия виден столб дыма. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
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Об этом сообщает агентство Рейтер. По словам очевидцев, в районе места происшествия виден столб дыма. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
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