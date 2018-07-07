Экс-министр здравоохранения Дагестана задержан в Махачкале

Об этом сообщает источник агентства ТАСС. Сегодня утром силовики пришли с обыском в дом чиновника, после чего Танка Ибрагимов был задержан. Бывшего министра здравоохранения, который оставил свой пост в апреле этого года, подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на покупку медицинского оборудования