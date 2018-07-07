Экс-министр здравоохранения Дагестана задержан в Махачкале
Об этом сообщает источник агентства ТАСС. Сегодня утром силовики пришли с обыском в дом чиновника, после чего Танка Ибрагимов был задержан. Бывшего министра здравоохранения, который оставил свой пост в апреле этого года, подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на покупку медицинского оборудования
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tvitov66 07 июля 2018 | 12:09
Так будет в КАЖДОМ коррупционным (любом) регионе, когда наш нацЛидер (с большой Л, а не П - не ПОПУтай!) назначит туда своего друга-подельника (Абдуалиевич подельник по Норд-ОстУ) ... кроме Питера - там все начиналось ... если, конечно, Собчак в своем фильме не врёт