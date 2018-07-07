Французское следствие считает вероятной причиной катастрофы лайнера Egypt Air весной 2016 года пожар в кабине пилотов

Самолет потерпел крушение над Средиземным морем, и египетские эксперты прежде склонялись к версии о террористическом акте на борту.

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации указывает на то, что пожар стал распространяться из кабины экипажа Airbus A320. Произошло это на высоте крейсерского режима полета и быстро привело к потере контроля за судном». В ведомстве заявили, что на записях слышно, как пилоты говорят о возгорании, зафиксированном датчиками дыма.

Точная причина не называется, однако, напоминает The Guardian, ранее во Франции высказывали мнение, что мог загореться некий гаджет. В министерстве гражданской авиации Египта указывали, что вероятность теракта выше, чем вероятность технической неисправности. Позже расследование в арабской стране пришло к предварительным выводам о взрыве бомбы, на это указывали найденные фрагменты обшивки со следами воздействия высокой температуры. Впрочем, версия французов этому противоречит и европейцы намерены дождаться окончательных данных из Каира, чтобы поставить в расследовании точку. Все 66 человек, летевших лайнером из Парижа в Каир в мае 2016-го, погибли.

За полгода до катастрофы лайнера Egypt Air в небе над Синаем произошло крушение российского самолета А321. тогда в ФСБ причиной трагедии назвали взрыв на борту.