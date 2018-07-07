В нескольких городах России сегодня проходят митинги против пенсионной реформы
Так, коммунисты организовали акции в Барнауле и Петрозаводске. Также митинги КПРФ должны пройти в Симферополе и Твери. Акции против повышения пенсионного возраста в разных городах проходят с конца июня. Их проводят парламентская и внесистемная оппозиция и профсоюзы. Коммунисты, в частности, добиваются всероссийского референдума по пенсионной реформе.
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