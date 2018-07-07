Болельщик из Арабских Эмиратов скончался в Москве после госпитализации из фан-зоны на Воробьевых горах
По предварительным данным, причиной смерти 34-летнего молодого человека стал сердечный приступ. Фанату стало плохо во время просмотра матча Бразилия-Бельгия, который закончился поражением бразильцев. Болельщика довезли до медицинского учреждения, но спасти не смогли, — пишет «Московский комсомолец».
Комментарии3
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yralez 07 июля 2018 | 11:19
Пере....б, дорвался до русских шлюх.
patrikk_1 07 июля 2018 | 11:20
Фанату стало плохо во время просмотра матча Бразилия-Бельгия, который закончился поражением бразильцев...
Жалко парня, Царствие ему Небесное.
polikarpich 07 июля 2018 | 11:44
patrikk_1: О, Жопатрик объявился!!! Не забанили за вчерашнее размахивание "причиндалами"?