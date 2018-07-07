Болельщик из Арабских Эмиратов скончался в Москве после госпитализации из фан-зоны на Воробьевых горах

По предварительным данным, причиной смерти 34-летнего молодого человека стал сердечный приступ. Фанату стало плохо во время просмотра матча Бразилия-Бельгия, который закончился поражением бразильцев. Болельщика довезли до медицинского учреждения, но спасти не смогли, — пишет «Московский комсомолец».