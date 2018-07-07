Сегодня пройдет еще один четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу
Сегодня же пройдет еще один четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу. В пять вечера в Самаре сыграют сборные Англии и Швеции.
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Сегодня же пройдет еще один четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу. В пять вечера в Самаре сыграют сборные Англии и Швеции.
Комментарии1
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calorad 07 июля 2018 | 11:23
А в 9 матч отменили. Понятно. А когда тогда рассеяне могут полюбоваться на победу на хорватами?