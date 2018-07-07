Букмекеры отдают предпочтение сборной Хорватии в сегодняшнем матче на чемпионате мира по футболу
Букмекеры отдают предпочтение сборной Хорватии в сегодняшнем матче против команды России на чемпионате мира по футболу. Компании, принимающие ставки, отмечают рост числа клиентов в среднем на 15%-20%. Между тем, столичные чиновники явно готовятся к победе российской команды. Власти Москвы объявили, что после 11-ти вечера улицы в центре столицы станут пешеходными, чтобы болельщикам было где отметить результат матча. Для гуляний фанатов собираются перекрыть Тверскую, Моховую, Ильинку, Варварку, Охотный ряд и Театральный проезд. Все станции метро и МЦК будут открыты для пассажиров до трех часов ночи.
Между тем, тренерский штаб сборной России не следит за приготовлениями чиновников к сегодняшнему вечеру. Это дал понять наставник национальной команды Станислав Черчесов.
Черчесов ждет, что сегодня каждый из игроков проявит свои индивидуальные качества и при этом продемонстрирует командную игру.
Комментарии7
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olegleon 07 июля 2018 | 11:19
почему "явно готовятся к победе российской команды"? при любом результате люди будут гулять по улицам, если будет хорошая погода. выход в 1/4 это уже победа
andygo__ru 07 июля 2018 | 12:07
olegleon: "выход в 1/4 это уже победа" ---
Точно!
А прощение 04 июля Сбером и ВТБ долгов на сумму почти 1,5 млрд евро находящейся на стадии банкротства крупнейшей хорватской компании Agrokor -
- это праздник вдвойне, да еще и обеим сторонам. Этакий одновременный оргазм.
О-леее-оле-оле-оле!
viniqi 07 июля 2018 | 11:20
У путина за счет народа гораздо больше денег,чем у всех букмекеров вместе взятых, можно например сделать не плохую скидочку на газ для Хорватии!!!
andygo__ru 07 июля 2018 | 12:01
viniqi: Похоже, что там еще веселей (ессно, если инфа ниже - верна):
"Утром в среду, 4 июля, в Загребе состоялась очень выгодная для хорватской экономики сделка. Российские банки — Сбербанк и ВТБ простили долги на сумму почти 1,5 млрд евро находящейся на стадии банкротства крупнейшей хорватской компании Agrokor. Эта новость накануне матча России с Хорватией"
;)
yralez 07 июля 2018 | 11:22
не верьте....испанцев купили за 75 мил. евро.
Эти дешевле.
zemljanka 07 июля 2018 | 11:34
Много Фом.
ly4_sveta 07 июля 2018 | 12:15
Это вам не «гуляния» против пенсионной реформы
разрешать. А на этом мероприятии можно все - и
орать ночами, не давая людям спать, и бегать голышом,
и купаться в фонтанах, и задираться на спокойных граждан,
оскорбляя и издеваясь.