Букмекеры отдают предпочтение сборной Хорватии в сегодняшнем матче на чемпионате мира по футболу

Букмекеры отдают предпочтение сборной Хорватии в сегодняшнем матче против команды России на чемпионате мира по футболу. Компании, принимающие ставки, отмечают рост числа клиентов в среднем на 15%-20%. Между тем, столичные чиновники явно готовятся к победе российской команды. Власти Москвы объявили, что после 11-ти вечера улицы в центре столицы станут пешеходными, чтобы болельщикам было где отметить результат матча. Для гуляний фанатов собираются перекрыть Тверскую, Моховую, Ильинку, Варварку, Охотный ряд и Театральный проезд. Все станции метро и МЦК будут открыты для пассажиров до трех часов ночи.

Между тем, тренерский штаб сборной России не следит за приготовлениями чиновников к сегодняшнему вечеру. Это дал понять наставник национальной команды Станислав Черчесов.

Черчесов ждет, что сегодня каждый из игроков проявит свои индивидуальные качества и при этом продемонстрирует командную игру.