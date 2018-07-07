В Сочи произошло наводнение накануне матча Россия-Хорватия

Мэрия утверждает, что последствия уже устранены.

Ненастье заставило футбольных фанатов ненадолго отвлечься от ожидания встречи в четвертьфинале. На город обрушилась треть месячной нормы осадков. Ливневки с потоками воды не справлялись. Движение машин и пешеходов было затруднено. Более того, некоторые автомобили вовсе затопило по самую крышу. Досталось Адлерскому району, где вечером на стадионе «Фишт» наши футболисты встретятся с хорватами.

Видеоролики и фотографии с улиц Сочи мгновенно попали в интернет. Комментаторы предположили, что дождь накануне важной игры – хорошая примета, а наводнение – это слезы хорватских болельщиц. Мэр города Анатолий Пахомов заявил, что вода уже сошла, стадион не пострадал, и никаких препятствий для спортсменов и поклонников больше нет. В Сочи до конца дня солнечно и без осадков.

Матч Россия-Хорватия начнется в 21 час.