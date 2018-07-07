В Сочи произошло наводнение накануне матча Россия-Хорватия
Мэрия утверждает, что последствия уже устранены.
Ненастье заставило футбольных фанатов ненадолго отвлечься от ожидания встречи в четвертьфинале. На город обрушилась треть месячной нормы осадков. Ливневки с потоками воды не справлялись. Движение машин и пешеходов было затруднено. Более того, некоторые автомобили вовсе затопило по самую крышу. Досталось Адлерскому району, где вечером на стадионе «Фишт» наши футболисты встретятся с хорватами.
Видеоролики и фотографии с улиц Сочи мгновенно попали в интернет. Комментаторы предположили, что дождь накануне важной игры – хорошая примета, а наводнение – это слезы хорватских болельщиц. Мэр города Анатолий Пахомов заявил, что вода уже сошла, стадион не пострадал, и никаких препятствий для спортсменов и поклонников больше нет. В Сочи до конца дня солнечно и без осадков.
Матч Россия-Хорватия начнется в 21 час.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 07 июля 2018 | 11:09
Говорят, что в атаку нашу сборную поведёт сам нацдилер, загримированный под одного из нападающих.
А на трибуне будет сидеть его двойник.
danko_viola 07 июля 2018 | 11:11
mikhail_spb_: говорят, возможно, вероятно, наверное, мильтоны, пролонгация,кадырка, пропиндосить. Юморной кокло тролль. Опущенный.
tvitov66 07 июля 2018 | 11:52
Если наш нацЛидер (с большой Л, а не П - не ПОПУтай!) забивает с десяток МАЛЕНЬКИХ шайб клюшкой, в маленькие ворота, то сколько он БОЛЬШИХ мячей ногой забить сможет, да ещё в такие БОЛЬШИЕ ворота?
ukraina_biomusor 07 июля 2018 | 11:15
mikhail_spb_: Да ладно!? Сам лехаим халяльный ? А что разве есть бутсы 52 размера ? А на трибуне будет сидеть его засиженный брат рецидивист олежа - косметика ? Ну тогда точно проиграем ,все к чему прикасаются эти два дебила ,терпит крах !)
zemljanka 07 июля 2018 | 11:28
"Знают прикуп..."
zemljanka 07 июля 2018 | 11:30
Удачи, ребятушки!
Чья нога принесет победу?
tvitov66 07 июля 2018 | 11:54
zemljanka: конечно это нога кого НАДО нога!(с)
maestro_air 07 июля 2018 | 11:33
Что ж... удачи хорваты!!!
valeriy_n 07 июля 2018 | 11:47
Хорватия выиграет 3:0!
tvitov66 07 июля 2018 | 11:56
valeriy_n: я как вижу Вы не желаете прибавки к пенсии?
curhatuy6 07 июля 2018 | 12:11
tvitov66: Не хочет? Нет, боится, что догонят и добавят:)))
adl1964 07 июля 2018 | 12:10
Хорватов пройдем!!!
Два мяча в их воротах мы увидим. Жду автогол от хорватов + пенальти.
А вот сколько пропустит автобус? Думаю один гол им с лихвой хватит.
Если звезды отвернутся от нас, то 1 : 0 за хорватами.