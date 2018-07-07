В НАТО опасаются, что Трамп и Путин могут при личной встрече заключить соглашение в обход интересам альянса

В НАТО опасаются, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут при личной встрече заключить соглашение в обход интересам альянса. Об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на координатора правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петера Байера. Он обеспокоен тем, что страны НАТО не принимали участия в организации предстоящей встречи лидеров США и России. Она должна пройти 16 июля в Хельсинки.