В НАТО опасаются, что Трамп и Путин могут при личной встрече заключить соглашение в обход интересам альянса
В НАТО опасаются, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут при личной встрече заключить соглашение в обход интересам альянса. Об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на координатора правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петера Байера. Он обеспокоен тем, что страны НАТО не принимали участия в организации предстоящей встречи лидеров США и России. Она должна пройти 16 июля в Хельсинки.
Комментарии4
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estamp 07 июля 2018 | 10:40
Что значит "в обход интересам альянса"?
Интересы альянса и интересы США разве разнятся?
nitsahon 07 июля 2018 | 10:44
estamp: это зависит от того, с какой ноги Трамп встанет...
а если серьезно … в последние месяцы Трамп столько всего учудил, что от него можно ожидать все, что угодно... вот натовские деятели и перестраховываются от пакта Трампа с Пумпом...
fig__vvam 07 июля 2018 | 10:43
Помощники Трампа беспокоятся, как бы Трамп не ляпнул чего такое, что им потом придется отменять, пока Конгресс Трампа не отменил.
Бедные умные помощники, ведь этот может и ляпнуть, а им выправлять.
Нет, Трамп мужик четкий, его только не надо к твиттеру подпускать. И еще переводчик ему нужен хороший.
stebinmaku 07 июля 2018 | 10:44
Шёл ТрамПутин тёмным лесом в обход НАТО интересам..