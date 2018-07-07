Французские следователи установили причину крушения самолета компании Еgypt Air

Они считают, что к трагедии, вероятно, привел пожар в кабине экипажа. После расшифровки бортовых самописцев выяснилось, что пламя быстро распространилось по всему самолету. Выводы французских следователей противоречат заявлениям египетских властей о том, что на останках жертв были найдены взрывчатые вещества. Каир называл возможной причиной катастрофы теракт.

Самолет разбился весной 2016 года. Борт направлялся из Парижа в Каир. В результате крушения погибли все 66 человек, которые находились на борту. Сигналов бедствия от экипажа перед катастрофой не поступало.