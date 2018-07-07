Спасатели пробурили более сотни скважин в попытках добраться до детей, заблокированных в пещере в Таиланде
Пока это не принесло никакого результата. По оценкам спасателей, люди находятся на глубине около шестисот метров. 12 игроков подростковой футбольной команды и их тренер пропали в пещере в Таиланде две недели назад. Они пошли туда на экскурсию и не смогли выбраться, поскольку из-за начавшихся ливней вода затопила вход. В начале этой недели участников группы обнаружили живыми. Операция по спасению может растянуться на несколько месяцев из-за сезона дождей.
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