Спасатели пробурили более сотни скважин в попытках добраться до детей, заблокированных в пещере в Таиланде

Пока это не принесло никакого результата. По оценкам спасателей, люди находятся на глубине около шестисот метров. 12 игроков подростковой футбольной команды и их тренер пропали в пещере в Таиланде две недели назад. Они пошли туда на экскурсию и не смогли выбраться, поскольку из-за начавшихся ливней вода затопила вход. В начале этой недели участников группы обнаружили живыми. Операция по спасению может растянуться на несколько месяцев из-за сезона дождей.