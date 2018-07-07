Московская полиция задержала на Никольской девушку, которая рисовала флаги на лицах футбольных болельщиков

Видео задержания опубликовал сайт МБХ Медиа. На этих кадрах видно, как полицейские уводят девушку, а очевидцы пытаются за нее заступиться.

Комментариев от полиции на этот счет пока не поступало. Прохожие говорят, что девушка рисовала флаги бесплатно.