Московская полиция задержала на Никольской девушку, которая рисовала флаги на лицах футбольных болельщиков
Видео задержания опубликовал сайт МБХ Медиа. На этих кадрах видно, как полицейские уводят девушку, а очевидцы пытаются за нее заступиться.
Комментариев от полиции на этот счет пока не поступало. Прохожие говорят, что девушка рисовала флаги бесплатно.
Комментарии7
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ura_russians 07 июля 2018 | 10:36
почему в тексте ничего не написано о причине задержания?
с тем же успехом можно написать «девушек с никольской стали забирать в полицию»
danko1 07 июля 2018 | 10:40
Ну вот теперь эта патриотка узнает, что такое реальная путинская Россия и её церберы-полицаи.
Что там о свободе в сталинском гимне поётся?
ura_russians 07 июля 2018 | 10:42
danko1:
а она - патриотка?
патриоток уже освободили от уголовной или административной ответственности ???
вы с анархией бандеростана перепутали Россию?
oo0oo 07 июля 2018 | 10:45
Возможно, она делала это насильно. Представьте, что будет, если Шендеровичу или Латыниной нарисовать на физиономии флаг России)
estamp 07 июля 2018 | 10:43
danko1: Гичего она не узнает. Потому что ее не было
lenin3 07 июля 2018 | 10:45
ura_russians: как не написано?Вот же:"рисовала бесплатно".А на Никольской каждый рисовальщик флагов должен отнести вечером мзду участковому.Таким образом,девушка подрывала бюджет семьи мента,что есть нарушение...
kara 07 июля 2018 | 10:44
Пусть "спасибо" Варламову скажет.
Да, следующие , кто пиво после 23 продает.