В нескольких городах России сегодня проходят митинги против пенсионной реформы
Так, коммунисты организовали акции в Барнауле и Петрозаводске. Также митинги КПРФ должны пройти в Симферополе и Твери. Акции против повышения пенсионного возраста в разных городах проходят с конца июня. Их проводят парламентская и внесистемная оппозиция и профсоюзы. Коммунисты, в частности, добиваются всероссийского референдума по пенсионной реформе.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
fig__vvam 07 июля 2018 | 10:39
И чего протестуют непонятно.
Всем же уже сказали, что Путин теперь знает о самоуправстве правительства и думы.
Ему доложили уже.
Теперь он примет меры.
женщинам на 3 года срок снизит, и всем установит предпенсионный период.
(кто бы сказал что это такое).