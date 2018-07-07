Криштиану Роналду может сегодня объявить о своем переходу в туринский Ювентус
У Роналду все должно быть красиво. От прически, до даты перехода в другую команду. Объявить о своем переезде в Италию он собирается 7 числа 7 месяца. При том, что он играет под номером 7. Пока официальной информации никакой, однако пишут о том, что существует джентльменское соглашение между президентом Реала Флорентино Пересом и руководителями Ювентуса, которые собираются в Мадрид, чтобы завершить процесс. Впрочем, Перес может забрать свое слово назад. Он побаивается, что его предадут анафеме болельщики если он отпустит их кумира. Пусть Криштиану уже 33 года, но на чемпионате мира он показал один из рекордных рывков под 40 километров в час.
Футболист уже согласовал условия личного соглашения. Юве готов платить ему на 7 миллионов больше, чем Реал – 30 миллионов евро. Все зависит от слова Переса. Насколько оно окажется честным.
Криштиану Роналду может стать и героем реалити-шоу, причем не на телевидении, а в Фейсбуке. За 13 эпизодов ему предлагают 10 миллионов долларов.
Комментарии4
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gregor 07 июля 2018 | 10:17
Криштиану Роналду может сегодня объявить о своем переходу в туринский Ювентус
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Да хоть в Динамо Карпаты ..... нарцисс самовлюблённый .
polsan 07 июля 2018 | 10:23
gregor: в Динамо Карпаты его не возьмут! )) Нет у них 30 миллионов в год, чтобы ему платить! ))
sscull 07 июля 2018 | 10:36
polsan: У всех Карпат столько денег нет, не то что у Динамо.
gregor 07 июля 2018 | 10:39
polsan:
В 2017 году доход Роналду составил $93 миллиона. Из этой колоссальной суммы $58 миллионов португальцу платит мадридский «Реал», а остальные $35 миллионов – это доходы с рекламы, бизнеса и спонсоров.
Вот лично я ,моё мнение ..... возможно я и ошибаюсь ,но ....... если бы не Неймар ....... Бразильцы бы выиграли .
Если бы не Рональду ,если бы не Месси .......... .
Игра на одного индивидуума бесперспективна ..... .
Результат очевиден .
А Рональду этот , только и смотрел на экран стадиона ,показывают его по телеку или нет ,и закатывал трусы ножки показывая ..... . Вот лично он мне противен до нЕльзя . Месси более менее симпатичен ,потому ,что не нарцисс , но один в поле не воин .
Неймор и Рональду ходячая реклама ,а не футболисты .
Повторяю , это моё субъективное мнение ..... . Я так вижу ... думаю ..,как говорит Какабидзе .