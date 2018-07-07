Криштиану Роналду может сегодня объявить о своем переходу в туринский Ювентус

У Роналду все должно быть красиво. От прически, до даты перехода в другую команду. Объявить о своем переезде в Италию он собирается 7 числа 7 месяца. При том, что он играет под номером 7. Пока официальной информации никакой, однако пишут о том, что существует джентльменское соглашение между президентом Реала Флорентино Пересом и руководителями Ювентуса, которые собираются в Мадрид, чтобы завершить процесс. Впрочем, Перес может забрать свое слово назад. Он побаивается, что его предадут анафеме болельщики если он отпустит их кумира. Пусть Криштиану уже 33 года, но на чемпионате мира он показал один из рекордных рывков под 40 километров в час.

Футболист уже согласовал условия личного соглашения. Юве готов платить ему на 7 миллионов больше, чем Реал – 30 миллионов евро. Все зависит от слова Переса. Насколько оно окажется честным.

Криштиану Роналду может стать и героем реалити-шоу, причем не на телевидении, а в Фейсбуке. За 13 эпизодов ему предлагают 10 миллионов долларов.