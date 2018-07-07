На сайте ФИФА всё еще можно купить билеты на сегодняшние матчи четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Их стоимость начинается от 15 тысяч рублей. Между тем, ещё накануне руководство Краснодарского края объявило, что все билеты на игру проданы, стадион будет заполнен на 100%.

Пользователи соцсетей пишут, что билеты можно купить и с рук за несколько десятков тысяч рублей.