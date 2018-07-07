Власти Сочи усиливают меры безопасности перед сегодняшним футбольным матчем Россия-Хорватия
Власти Сочи усиливают меры безопасности перед сегодняшним футбольным матчем Россия-Хорватия. Как сказал глава города Анатолий Пахомов, может быть самое разное восприятие как проигрыша, так и выигрыша. Водителей попросили отказаться от личного транспорта. На пляжах после матча всю ночь будут дежурить спасатели. На усиленный режим работы переводят коммунальщиков.
Матч сборных России и Хорватии, которые сегодня разыграют путевку в полуфинал чемпионата мира, начнется в Сочи в девять вечера.
Комментарии1
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venmud 07 июля 2018 | 10:26
Со спасателями ясно - понапиваются и в воду полезут. А коммунальщики будут под'езды от перепившихся пивом защищать?