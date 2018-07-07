Власти Сочи усиливают меры безопасности перед сегодняшним футбольным матчем Россия-Хорватия. Как сказал глава города Анатолий Пахомов, может быть самое разное восприятие как проигрыша, так и выигрыша. Водителей попросили отказаться от личного транспорта. На пляжах после матча всю ночь будут дежурить спасатели. На усиленный режим работы переводят коммунальщиков.

Матч сборных России и Хорватии, которые сегодня разыграют путевку в полуфинал чемпионата мира, начнется в Сочи в девять вечера.