В Москве в отделе полиции скончался задержанный
Его нашли вчера поздно вечером в камере отделения МВД «Марьина роща». 27-летний молодой человек умер от удушья, — сообщает источник газеты «Московский комсомолец».
По словам собеседника издания, посторонних в камере не было, и в качестве основной рассматривается версия о самоубийстве.
Комментарии8
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benny_point 07 июля 2018 | 10:15
...через дырку в стене я видел как в камеру зашел Воффка Пуффин и задушил мальчика, после чего по обыкновению отодрал мальчика в попу и повесил на его грудь табличку "смерть либералам")))))
fig__vvam 07 июля 2018 | 10:34
benny_point: Маня, ты жен сегодня в ночь дежурила и всю дежурную часть обслужила.
За что тебя в дневную смену оставили?
За плохое качество обслуживания?
Неужели квалификацию потеряла или инструмЕнт износился.
Фотку старую демонстрируешь, да?
И врешь ты все, Никто парня не душил.
СЧам схватил себя за горло и удушил до смерти. Сапмоубийца хотел Путину чемпионат испортить.
Но раскрыли это в полиции.
Они сразу сказали, что он самоубился путем асфиксии.
benny_point 07 июля 2018 | 10:43
fig__vvam: Как я понял ты наблюдал за происходящим через дырочку в соседней со мной камеры? Ну что ж приношу искренние извинения за наглую ложь и готов дать правдивые показания как Воффка вначале снял с тебя трусики и отодрал тебя в попку, а потом зашел в камеру к мальчику и задушил его, после чего сделал своё гнусное дело описанное мной в предыдущем комментарии.
kochar 07 июля 2018 | 10:24
Или в камере не было воздуха или помогли.
Специально не называют имени умершего,за что и где его задержали.
Узнав это , любой у кого есть полторы извилины, догадается.
gotoviy_emigrant 07 июля 2018 | 10:33
Если ненароком задушили иностранного болелу тогда кого нибудь из душителей накажут
jetsam 07 июля 2018 | 10:34
7 раз повесился или, предварительно, своими руками удушился?
@и в качестве основной рассматривается версия о самоубийстве. @
конечно. в застенках у ментов-херувимов только одни самоубийцы сидят...
* литвиненко тоже, сам себе полоний в чай подливал....
danko1 07 июля 2018 | 10:36
Удивляет только то, что не от сердечной недостаточности.
Обычно этот диагноз ставят умершим от избиения.
В полицейских участках даже полностью безрукий свидетель по мелким кражам умудрился повеситься за несколько минут, на которые его дознаватель оставил.
airjeff 07 июля 2018 | 10:46
посторонних в камере не было- все свои