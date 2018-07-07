В Москве в отделе полиции скончался задержанный

Его нашли вчера поздно вечером в камере отделения МВД «Марьина роща». 27-летний молодой человек умер от удушья, — сообщает источник газеты «Московский комсомолец».

По словам собеседника издания, посторонних в камере не было, и в качестве основной рассматривается версия о самоубийстве.