Хлор использовался при апрельской атаке в сирийском городе Дума. Следы вещества обнаружили специалисты Организации по запрещению химоружия.

Следов нервно-паралатических веществ в крови погибших, а также окружающей среде эксперты не нашли. Зато обнаружили хлоросодержащие органические вещества, говорится в докладе организации. Специалисты нашли их в образцах, собранных в двух местах. Их направили на анализ в химические лаборатории. Группа экспертов сейчас работает над тем, чтобы получить новые подтверждения применения хлора в сирийской Думе ровно 3 месяца назад.

Позже ОЗХО представит окончательный доклад. Отмечу, что у Миссии по установлению фактов применения химоружия, выпустившей отчёт, нет полномочий решать, какая из сторон конфликта применила запрещённое вещество. По данным Всемирной организации здравоохранения после атаки в Думе у пятисот местных жителей обнаружили симптомы отравления токсичными веществами. Люди жаловались на сильное раздражение слизистой оболочки, нарушение дыхания и работы центральной нервной системы.

Запад обвинил в атаке на Думу президента Сирии Башара Асада и Россию, которая его поддерживает. Минобороны, как и Дамаск отрицало применение химоружия в Думе. Перед визитом специалистов ОЗХО западная коалиция нанесла ракетные удары по ряду объектов в Сирии.

Эксперты ОЗХО также подготовили доклад по двум случаям возможного применения химоружия в Сирии. Инциденты произошли в окрестностях Алеппо осенью 2016го года. В этих случаях специалисты не смогли установить использовалось ли химвещество при атаке.