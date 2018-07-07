Хлор использовался при апрельской атаке в сирийском городе Дума
Хлор использовался при апрельской атаке в сирийском городе Дума. Следы вещества обнаружили специалисты Организации по запрещению химоружия.
Следов нервно-паралатических веществ в крови погибших, а также окружающей среде эксперты не нашли. Зато обнаружили хлоросодержащие органические вещества, говорится в докладе организации. Специалисты нашли их в образцах, собранных в двух местах. Их направили на анализ в химические лаборатории. Группа экспертов сейчас работает над тем, чтобы получить новые подтверждения применения хлора в сирийской Думе ровно 3 месяца назад.
Позже ОЗХО представит окончательный доклад. Отмечу, что у Миссии по установлению фактов применения химоружия, выпустившей отчёт, нет полномочий решать, какая из сторон конфликта применила запрещённое вещество. По данным Всемирной организации здравоохранения после атаки в Думе у пятисот местных жителей обнаружили симптомы отравления токсичными веществами. Люди жаловались на сильное раздражение слизистой оболочки, нарушение дыхания и работы центральной нервной системы.
Запад обвинил в атаке на Думу президента Сирии Башара Асада и Россию, которая его поддерживает. Минобороны, как и Дамаск отрицало применение химоружия в Думе. Перед визитом специалистов ОЗХО западная коалиция нанесла ракетные удары по ряду объектов в Сирии.
Эксперты ОЗХО также подготовили доклад по двум случаям возможного применения химоружия в Сирии. Инциденты произошли в окрестностях Алеппо осенью 2016го года. В этих случаях специалисты не смогли установить использовалось ли химвещество при атаке.
Комментарии6
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danko_viola 07 июля 2018 | 10:08
Натрий хлор. К бабке данко1 не ходи.
sscull 07 июля 2018 | 10:10
Хлор нашли, а в якобы " пострадавших" хлора нет?
Так хлор , наверное, нашли возле тех балонов, что " белые каски" аккуратно на кровати разложили.
ukraina_biomusor 07 июля 2018 | 10:12
Кровавый Асад солью стрелял ,вот же зверюга !)
kara 07 июля 2018 | 10:22
Не не не! Так не пойдет! ОЗХО, Вы не увидите! Нужны не следы "хлорсодержащих соединений", а следы применения "химического оружия".
Это получается, что Трамп нанес удары за хлорку рассыпанную?
sscull 07 июля 2018 | 10:28
kara: Теперь, боюсь, не дай Бог, жена Доместос просыпет...
ematveev 07 июля 2018 | 10:40
kara:
К этому можно лишь добавить, что образцы проб были собраны не специалистами ОЗХО, а получены ими от неких "добровольцев" и "активистов".