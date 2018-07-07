США обвинили Россию в удушении свободы слова. Так в Вашингтоне отреагировали на решение суда оштрафовать «Радио Свобода».

Выполнять свои обязательства и уважать соблюдение фундаментальных свобод, в том числе и свободу самовыражения потребовала от России представительница Госдепартамента. Пока же, по словам Хизер Науэрт, правительство продолжает душить независимые медиа. В качестве примера она привела давление на «Радио Свобода» и «Голос Америки».

«Свободу» на днях оштрафовали на 100 тысяч рублей за непредставление сведений по закону о СМИ-иностранных агентах. Юрист компании возложил ответственность на российский Минюст, который вовремя не разъяснил точный порядок заполнения требуемых документов.

В руководстве медиакорпорации не исключили уголовного преследования сотрудников «Радио Свобода», передает РБК. Между тем Госдепартамент в своем комментарии обратил внимание на одобренные Госдумой поправки к соответствующему закону. Иностранным агентом смогут вскоре признавать журналиста или блогера, сотрудничающего с попавшими в список Минюста зарубежными СМИ.

Норма о СМИ-иноагентах была введена в законодательство в качестве ответа на действия США в отношении российских телеканала RT и агентства Sputnik.