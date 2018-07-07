США обвинили Россию в удушении свободы слова
США обвинили Россию в удушении свободы слова. Так в Вашингтоне отреагировали на решение суда оштрафовать «Радио Свобода».
Выполнять свои обязательства и уважать соблюдение фундаментальных свобод, в том числе и свободу самовыражения потребовала от России представительница Госдепартамента. Пока же, по словам Хизер Науэрт, правительство продолжает душить независимые медиа. В качестве примера она привела давление на «Радио Свобода» и «Голос Америки».
«Свободу» на днях оштрафовали на 100 тысяч рублей за непредставление сведений по закону о СМИ-иностранных агентах. Юрист компании возложил ответственность на российский Минюст, который вовремя не разъяснил точный порядок заполнения требуемых документов.
В руководстве медиакорпорации не исключили уголовного преследования сотрудников «Радио Свобода», передает РБК. Между тем Госдепартамент в своем комментарии обратил внимание на одобренные Госдумой поправки к соответствующему закону. Иностранным агентом смогут вскоре признавать журналиста или блогера, сотрудничающего с попавшими в список Минюста зарубежными СМИ.
Норма о СМИ-иноагентах была введена в законодательство в качестве ответа на действия США в отношении российских телеканала RT и агентства Sputnik.
Комментарии18
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danko_viola 07 июля 2018 | 10:12
Хорошо что у нас на эхе пока свобода есть. А то оголтелое радио свобода можно и закривить неё велика потеря. Там одни хохлы посуться.
patrikk_1 07 июля 2018 | 10:13
США обвинили Россию в удушении свободы слова. Так в Вашингтоне отреагировали на решение суда оштрафовать «Радио Свобода»...
Американцы наверное прикалываются? Это сообщение очень похоже на троллинг.
sscull 07 июля 2018 | 10:12
Эти пропагандонские лживые сми нужно пендалями гнать из России.
Были же в совке придурки, кто эти лживые насквозь радио где-то под одеялом слушал.
viniqi 07 июля 2018 | 10:20
sscull: Скуллящее пригожинское чмо, ну а первый кАнал для вас ублюдков одноклеточных - это образец непререкаемой правды? а что вы тогда мазохисты пригожинские тут сутками третесь на ЭМ, или вам мразям только здесь платят объедками с кремлевской столовки?!
danko_viola 07 июля 2018 | 10:22
viniqi: опущенный хокло тролль вешайся! Не сотрись ублю. Док. Тут. Хокломрпсь!?! Недоношенная!
ura_russians 07 июля 2018 | 10:30
новости разорённой кастрюлями укроины:
«Киевводоканал» предупредил жителей Украины о возможном ограничении или полном прекращении подачи питьевой воды. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте предприятия.
viniqi 07 июля 2018 | 10:39
ura_russians: А вы гнида чего так разволновались за Украину, проживаете там? мне например по барабану чего там в чужой стране- это их проблемы, или вам ваш пригожинский куратор не велит ничего не писать о кремлевских жуликов и ворах???
danko_viola 07 июля 2018 | 10:42
viniqi: если бы свободу слова закрывали. То такого бы ублюд. Как ты повесили бы за язык. Тфу на тебя!
sscull 07 июля 2018 | 10:30
viniqi: Я сюда захожу, как в цирк уродов. Видишь только зашёл, и уже один урод ко мне приклеился.
viniqi 07 июля 2018 | 10:37
sscull: Скуллящее чмо, то есть вы подтверждаете, что вы банальный мазохист извращенец? которому при этом еще оплачивают его бредовые пропагандисткие ахинеи помоями с кремлевской столовки?!
danko_viola 07 июля 2018 | 10:40
viniqi: нудный коклотролль стреляйся.
sscull 07 июля 2018 | 10:44
viniqi: Не, я подтвержаю, что захожу сюда, чтобы почитать моральных уродов, типа тебя...
benny_point 07 июля 2018 | 10:36
viniqi: Подтверждаю что Воффка душит свободу и свободомыслящих людей вот и вас он задушил, после чего снял с вас трусики и отодрал вас в попку.
Свободу Луису Корвалолу, ой простите - свободу пидару "vlnlql большой фуй ему в жопу))))))
Да здравствует пидар vlnlql большой фуй ему в жопу)))))))
viniqi 07 июля 2018 | 10:41
benny_point: Это тот что ли пидар, что вашего папу пидаром а вашу маму шлюхой последней сделал???
boldu1n 07 июля 2018 | 10:14
Задушили так шо Лёха Навальный по тюрьмам сидит. На эхе из каждого утюга - путинвор.
kochar 07 июля 2018 | 10:30
Постепенно и целеустремлённо душат всё и вся разоблачающее их преступное нутро.
А нелюди за это тайком получают звания.
Только вот надо бы им почитать историю своей собственной страны .Мало ли...
danko_viola 07 июля 2018 | 10:36
kochar: тебя ж и старуху данко1 не задушили?
drgonish 07 июля 2018 | 10:43
Заколебали визжать.
Платите штраф и чирикайте себе дальше