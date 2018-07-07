В канадской провинции Квебек жертвами сильной жары стали более 50-ти человек
Об этом сообщает телеканал СВS со ссылкой на Минздрав региона. Там отметили, что большинство погибших были людьми старше 65-ти лет. С минувшей недели температура воздуха в отдельных районах Канады прогревается до 40 градусов.
Комментарии4
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nehoroshiy 07 июля 2018 | 09:51
Только на пенсию вышли...
yralez 07 июля 2018 | 09:54
У нас проще.....инсульт, инфаркт, утонул.
Кто был в Сибири летом, тот не помрет в Канаде.
yralez 07 июля 2018 | 09:56
и работал на заводе и т.п., тому Канада рай земной.
estamp 07 июля 2018 | 10:00
yralez: тот не помрет в Канаде.
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:-0 Будет жить вечно?