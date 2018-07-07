В Нью-Йорке умер один из создателей комиксов «Марвелл»
Стив Дитко скончался в возрасте 90 лет. Его авторству принадлежит, в том числе, «Человек-Паук». Именно этот художник придумал образ героя и его красно-синюю одежду.
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Стив Дитко скончался в возрасте 90 лет. Его авторству принадлежит, в том числе, «Человек-Паук». Именно этот художник придумал образ героя и его красно-синюю одежду.
Комментарии1
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benny_point 07 июля 2018 | 10:25
Воффка уже не жалеет стариков, травит их боевым отравляющим веществом "новичок" - вот и этот добродушный старичок стал очередной жертвой Воффки!!!!)))))