Премьер Великобритании Тереза Мэй готова уволить главу МИДа Бориса Джонсона, если тот не согласится на её условия выхода страны из Евросоюза. Об этом пишет газета Таймс. По данным издания, Мэй сделала соответствующее заявление после совещания с членами правительства.