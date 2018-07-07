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09:31, 07 июля 2018

Премьер Великобритании Тереза Мэй готова уволить главу МИДа Бориса Джонсона

Премьер Великобритании Тереза Мэй готова уволить главу МИДа Бориса Джонсона, если тот не согласится на её условия выхода страны из Евросоюза. Об этом пишет газета Таймс. По данным издания, Мэй сделала соответствующее заявление после совещания с членами правительства.

Комментарии

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kvam 07 июля 2018 | 09:41

Пауки в банке. Давай Борька, перегрызи учителке горло.)))

polsan 07 июля 2018 | 09:51

а Вам что за радость от этого будет?! )

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