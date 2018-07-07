Твиттер усиливает борьбу с аккаунтами, которые могут создаваться для дезинформации
Блокируются более миллиона страниц ежедневно, — пишет издание Вашингтон Пост. По его данным, руководство компании Твиттер стало более активно бороться с попытками дезинформировать пользователей после расследования об использовании поддельных аккаунтов для вмешательства в президентские выборы в США.
Комментарии2
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anemon 07 июля 2018 | 09:59
Бомбу на пригожинское логово в Лахте.
lena_spb 07 июля 2018 | 10:10
Твиттер нашел надежный способ отличать дезинформацию от фактов?