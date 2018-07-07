Твиттер усиливает борьбу с аккаунтами, которые могут создаваться для дезинформации

Блокируются более миллиона страниц ежедневно, — пишет издание Вашингтон Пост. По его данным, руководство компании Твиттер стало более активно бороться с попытками дезинформировать пользователей после расследования об использовании поддельных аккаунтов для вмешательства в президентские выборы в США.